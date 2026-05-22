Уверенность тает. Судьбоносный выбор Кремля

С момента окончания украинского контрнаступления в 2023 году Россия излучала уверенность в отношении войны и даже была готова закрывать глаза на те проблемы, которые у нее есть. Но сейчас все меняется. Об этом пишет The Telegraph.

Издание отметило, что дискурс о целесообразности ведения войны в Украине изменился не только среди обычных россиян, но и во властных структурах, и причин этому несколько. Первая – война уже не кажется «далекой» для россиян. Это, в частности, показал удар по Москве на прошлой неделе, когда Украина запустила сотни беспилотников в направлении столицы РФ.

«Впервые с начала войны я почувствовала личный страх», – рассказала изданию жительница российской столицы.

Журналисты пишут, что не одна ночь таких ударов привела к сдвигу в российском сознании в отношении войны в Украине. Силы обороны наносят все более глубокие удары по РФ, а российский прогресс на поле боя резко замедлился, а возможно, и вообще остановился. Между тем экономика РФ, несмотря на рост цен на нефть и снятие санкций США, испытывает трудности.

Аналитики, на которых ссылается издание, говорят, что Путин может вскоре столкнуться с моментом истины, которого он давно пытался избежать. Ведь в течение следующих 12 месяцев ему придется либо сократить масштабы войны, либо нарушить свое негласное соглашение с российским народом, заставив гораздо большую его часть воевать.

«Кремль стоит перед судьбоносным выбором, вероятно, в течение следующего года. Если он хочет продолжать войну, ему придется принимать решения об изъятии ресурсов, необходимых для гораздо более систематического и принудительного ведения войны. Должна быть какая-то форма возврата к административным мерам советского типа», – сказал старший научный сотрудник по вопросам России и Евразии Международного института стратегических исследований (IISS) Найджел Гулд-Дэвис.

По мнению аналитиков IISS, Путин может перейти к сталинской экономической модели, подчиняя всю экономику потребностям государства. Это, в частности, приведет к отмене многих последних постсоветских свобод, которыми россияне до сих пор пользуются: рыночных свобод, свобод труда и даже права путешествовать и жить за границей.

Издание отметило, что пока президент США Дональд Трамп по-прежнему считает, что у Украины «нет козырей», внутри самой России растет траектория пессимизма. В прошлом месяце в Центробанке РФ предупредили, что в РФ сейчас самый большой дефицит рабочей силы в современной истории. По некоторым оценкам, он сейчас превышает 2,5 миллиона работников.

Также об экономических проблемах заявили и в Коммунистической партии РФ, которая активно поддерживает войну и Путина. Лидер партии Геннадий Зюганов предупредил, что «экономика РФ неизбежно потерпит крах» и даже заявил о повторении революции 1917 года, которая свергла царскую власть. Другие коммунисты открыто призвали к прекращению конфликта.