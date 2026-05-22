Бывшему главе ИВ продлили арест

Бывший глава Исполнительной власти Балакенского района Ислам Рзаев, обвиняемый в коррупционных преступлениях, вновь предстал перед судом.
Как сообщает haqqin.az, Сабаильский районный суд рассмотрел ходатайство Службы государственной безопасности (СГБ). Следователь ходатайствовал перед судом вынести решение о продолжении ареста обвиняемого, учитывая необходимость продолжения предварительного следствия по данному уголовному делу.
Суд признал ходатайство обоснованным и удовлетворил его. Срок содержания под стражей бывшего главы исполнительной власти продлен еще на три месяца.
Отметим, что Ислам Рзаев был арестован в октябре прошлого года в ходе операции, проведенной СГБ в ИВ Балакенского района. Он обвиняется в присвоении и взяточничестве на крупную сумму.