Бывшему главе ИВ продлили арест

Как сообщает haqqin.az, Сабаильский районный суд рассмотрел ходатайство Службы государственной безопасности (СГБ). Следователь ходатайствовал перед судом вынести решение о продолжении ареста обвиняемого, учитывая необходимость продолжения предварительного следствия по данному уголовному делу.

Суд признал ходатайство обоснованным и удовлетворил его. Срок содержания под стражей бывшего главы исполнительной власти продлен еще на три месяца.

Отметим, что Ислам Рзаев был арестован в октябре прошлого года в ходе операции, проведенной СГБ в ИВ Балакенского района. Он обвиняется в присвоении и взяточничестве на крупную сумму.