«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси

Шесть лет Имамвердиеву

14:20 938

В Сабаильском районном суде завершился процесс по делу Этибара Имамвердиева, обвиняемого по статьям 233-4.2.3 и 273.4 Уголовного кодекса Азербайджана.

Как сообщает haqqin.az, Этибар Имамвердиев, разоблаченный Службой государственной безопасности (СГБ) за организацию незаконных международных телекоммуникационных услуг на территории Азербайджана посредством транснациональной сети, был объявлен в международный розыск, задержан в иностранном государстве и после длительных правовых процедур экстрадирован в Азербайджан. Установлено, что Э.Имамвердиев, привлекая сообщников, тайно подключился к телекоммуникационной сети страны с помощью специального оборудования и, используя SIM-карты мобильных операторов, перенаправлял поступавшие из-за рубежа телефонные звонки через интернет в местную сеть обходными путями.

Таким образом, он организовал непрерывное незаконное оказание международных телекоммуникационных услуг вне государственного контроля. Э.Имамвердиев осуществил вмешательство в компьютерную систему инфраструктуры государственного значения и произвел изменение данных.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что, согласно материалам следствия, в результате этих действий, представлявших угрозу государственной безопасности, компании AzInTelecom холдинга «Азербайджанский транспортный и коммуникационный холдинг» (AZCON) был нанесен значительный материальный ущерб.

Суд приговорил Имамвердиева к 6 годам лишения свободы.

