Арсенал вооружений США заметно поубавился

США потеряли почти пятую часть арсенала беспилотников MQ-9 Reaper в войне с Ираном, об этом сообщает Bloomberg.

Согласно недавнему отчету Исследовательской службы Конгресса США, американские ВВС потеряли не менее 24 дронов MQ-9 Reaper, а с учетом поврежденных и позднее списанных аппаратов число может достигать 30. Общая сумма ущерба может достигать $1 млрд. Многие беспилотники были сбиты в воздухе, часть уничтожена ударами по наземной инфраструктуре.

В отчете также говорится, что всего в ходе операции против Ирана США потеряли 42 летательных аппарата, включая истребители F-15E и F-35A, а также беспилотники MQ-9 Reaper и MQ-4C Triton.

Bloomberg отмечает: дроны MQ-9 Reaper больше не производятся для вооруженных сил США, а стоимость одного такого аппарата составляет около $30 млн. При этом модификации беспилотника продолжают выпускать для зарубежных заказчиков.

Кроме того, США израсходовали половину своих ракет-перехватчиков, защищая Израиль. Об этом со ссылкой на внутренние оценки Пентагона сообщает The Washington Post.

В ходе операции «Эпическая ярость» американские военные выпустили более 200 перехватчиков THAAD — систем, составляющих основу стратегической ПРО США, а также свыше 100 ракет SM-3 и SM-6 с кораблей в Восточном Средиземноморье.

Для сравнения газета приводит данные по Израилю: эта страна задействовала менее 100 ракет системы Arrow и около 90 перехватчиков David’s Sling, часть из которых ушла на отражение куда менее сложных угроз — ракет хуситов из Йемена и «Хезболлы» из Ливана.

По данным американских чиновников, США в целом выпустили примерно на 120 перехватчиков больше, чем Израиль, и перехватили вдвое больше иранских ракет.