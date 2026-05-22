Эмираты о «проблеме номер один»

«Любой контроль над Ормузским проливом создаст серьезный прецедент», — заявил Гаргаш, добавив, что в руках Ирана он будет «политизирован».

Гаргаш заявил, что любые изменения в проливе будут иметь серьезные последствия, в том числе для Европы, из-за роли этого водного пути в энергетике и торговле.

Он отметил, что ОАЭ осознали способность Ирана использовать «любое оружие, которое у него есть», и потому ядерная программа Ирана перестала быть «второй или третьей проблемой» для ОАЭ, а стала их проблемой номер один.

Гаргаш заявил, что новый виток боевых действий между Соединенными Штатами и Ираном «только осложнит ситуацию», добавив, что ОАЭ хотят политического решения, но опасаются, что любая сделка может создать новые сложности в регионе.

«Важно найти дипломатический путь решения проблемы, — сказал он. — Это не должно происходить за счет создания дополнительных сложностей в будущем».

Советник президента ОАЭ также заявил, что Соединенные Штаты стали играть более важную роль в расчетах каждой страны Персидского залива, назвав связь с Вашингтоном «связующим звеном» в национальной обороне.