Жители канадской провинции захотели «независимости»

Власти провинции Альберта в октябре проведут необязывающий референдум о выходе из состава Канады, сообщила глава регионального правительства Даниэль Смит. Об этом информирует Reuters.
Согласно сообщению, этот шаг носит в основном символический характер, но может стать серьезным вызовом для премьер-министра Канады Марка Карни.
По словам Смит, референдум не приведет к отделению Альберты, однако даст возможность жителям провинции высказать свое мнение. В случае голосования «за» правительство провинции в будущем сможет начать конституционную процедуру для проведения обязывающего плебисцита.
Глава правительства Альберты отметила, что выступает за то, чтобы провинция осталась в составе Канады, именно так она намерена голосовать на референдуме. Голосование намечено на 19 октября.
Источники Financial Times сообщили в январе, что представители администрации президента США Дональда Трампа несколько раз встречались с представителями канадского сепаратистского движения Alberta Prosperity Project, которое выступает за независимость Альберты. По словам источников, США «крайне воодушевлены идеей свободной и независимой Альберты».