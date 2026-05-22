«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси

Теванян был первым армянским политиком, посетившим Донбасс. Теперь за ним пришли спецслужбы

Фархад Мамедов, автор haqqin.az
14:42 1148

Армянские спецслужбы накануне возбудили уголовное дело в отношении бывшего депутата, председателя партии «Мать Армения» и второго номера в избирательном списке партии пророссийского олигарха Гагика Царукяна — Андраника Теваняна. Теванян обвиняется в сотрудничестве с «иностранной спецслужбой» и в передаче ей информации, полученной на парламентских слушаниях по вопросам национальной безопасности.

В сообщении Следственного комитета говорится, что в течение 2024 года политик выполнял задания и занимался шпионской деятельностью. Собранные секретные данные он продал за вознаграждение в размере 622 тысячи долларов.

Сегодня утром оперативники пришли с обысками в дом и офис Теваняна. Ожидается, что ЦИК обратится с запросом о лишении его иммунитета как кандидата в депутаты. После этого политик будет арестован.

Теванян, в отличие от других дискредитированных пророссийских лидеров в Армении, считается «политиком нового поколения»: его политический взлет начался после 44‑дневной войны за Карабах

Напомним, 20 мая во время предвыборной кампании Никол Пашинян заявил, что СНБ Армении направит в Следственный комитет материалы против Андраника Теваняна для возбуждения уголовного дела по статье о государственной измене. Теванян в ответ сказал «именно Пашинян является государственным изменником и в будущем будет вынужден ответить за свои действия».

Следует отметить, что Теванян, в отличие от других дискредитированных пророссийских лидеров в Армении, считается «политиком нового поколения»: его политический взлет начался после 44‑дневной войны за Карабах. До начала 2000‑х он работал журналистом и телеведущим, а также возглавлял один из местных телеканалов. Позже занялся преподавательской деятельностью и с 2003 по 2013 год преподавал в Ереванском университете России и Армении. В 2021 году был избран депутатом от блока «Армения», возглавляемого Робертом Кочаряном, на внеочередных парламентских выборах.

Однако в 2023 году Теванян отказался от мандата, чтобы участвовать в выборах в Совет старейшин Еревана, создав оппозиционный блок «Мать Армения», который набрал 15 процентов голосов на муниципальных выборах. Он активно участвовал в акциях реваншистских сил против Никола Пашиняна и несколько раз задерживался полицией.

В сентябре 2024 года Теванян посетил украинский регион Донбасс: данный визит широко освещался российскими пропагандистами. Бывший депутат провел встречи с руководителями «ДНР» и «ЛНР», заявил, что мир между Арменией и Азербайджаном «возможен только под гарантией России», и говорил о «возвращении армян в Карабах и предоставлении им особого статуса».

Теванян посетил Донбасс, где провел параллели между сепаратизмом на востоке Украины и в Карабахе

«Беспрецедентное посещение, — охарактеризовал он свой визит. — До этого никакая политическая делегация из Армении не посещала «ДНР». Своим визитом мы даем месседж, что в Армении есть силы, выступающие за укрепление армяно‑российских отношений», — цитировали Теваняна российские СМИ.

Кроме того, Теванян дал понять, что его поездка в «республику» носит ознакомительный и гуманитарный характер. Во время пребывания в «ДНР» стороны обсуждали развитие отношений между странами. Также они отметили важность недопущения повторения «украинского сценария» в Армении.

По его словам, визит является «месседжем, что в Армении есть силы, которые выступают за укрепление армяно‑российских отношений».

Теванян также похвастался тем, что его поездка в Донбасс широко освещалась российскими СМИ.

Царукян пообещал «лично расстрелять» Теваняна, если обвинения против него подтвердятся

«В Донбассе мы провели параллели между правом на самоопределение народа Донецка и Луганска и стремлениями карабахских армян», — заявил Теванян.

Гагик Царукян, комментируя выдвинутые против Теваняна обвинения, заявил, что если они подтвердятся, он «сам его расстреляет».

«Могу публично заявить: если они это докажут, я немедленно застрелю своего последнего друга. Но если нет, я должен потребовать чести», — сказал Царукян.

Он также прокомментировал обвинения, выдвинутые против него самого: «Если они заявят, что Царукян — шпион, пусть застрелят меня».

Напомним, ранее издание The Insider опубликовало расследование, в котором были раскрыты личности российских разведчиков, работающих в Армении. По данным издания, перед ними была поставлена задача — добиться свержения Пашиняна и привести к власти пророссийские силы. В расследовании также утверждалось, что Гагик Царукян связан с российскими спецслужбами и «часто появляется в коридорах Кремля».

