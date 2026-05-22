Иранский парламент одобрит вознаграждение за убийство Трампа

Иранский депутат заявил, что парламент одобрит вознаграждение за убийство президента США Дональда Трампа.

Член парламентского комитета по культуре Хассанали Ахлаги-Амири заявил, что после завершения юридического процесса законодатели одобрят предложение о вознаграждении любому, кто выполнит фетву духовенства против Дональда Трампа.

Ахлаги-Амири заявил иранскому правительству в Дидбане, что это предложение «безусловно» будет принято парламентом.

Он сделал эти заявления в то время, когда из-за соображений безопасности парламент был вынужден проводить заседания в онлайн-формате, пишут иранские СМИ.