«Если это произойдет в Ормузе, то произойдет по всему миру»

«Если мы действительно начнем предоставлять услуги по сопровождению судов через… пролив, то, по моему мнению как военного, военно-морской флот не сможет эффективно выполнять эту задачу», - сказал военный.

По словам адмирала, нормальное судоходство в Ормузском проливе будет невозможным до окончательного прекращения военных действий в регионе.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио в Хельсингборге, где пройдет встреча глав МИД стран НАТО, заявил, что американская администрация считает неприемлемым взимание сборов с судов в международных водах, в особенности в Ормузском проливе.

«Касательно (Ормузского) пролива, Иран пытается ввести систему сборов за проход через него. Кстати, они пытаются убедить Оман присоединиться к этой системе сборов на международном водном пути. Ни одна страна в мире не должна соглашаться на это. Я не знаю ни одной страны в мире, которая бы это поддерживала, кроме Ирана, но ни одна страна в мире не должна соглашаться на это», — сказал Рубио после беседы с генсеком альянса Марком Рютте.

Рубио добавил, что не знает «никого в мире, кто бы поддерживал систему взимания сборов за проход по международному водному пути, это просто недопустимо. Этого не может быть. Если это произойдет в Ормузском проливе, то произойдет и в пяти других местах по всему миру. Почему бы странам по всему миру в таком случае не сказать: «Ну, мы тоже хотим это сделать».