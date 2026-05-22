Евросоюз расширил санкции против Ирана

«Совет принял решение расширить масштабы запретительных мер в отношении Ирана, изначально введенных (в 2023 году) за... военную поддержку России. Новый санкционный механизм будет направлен против физических лиц и организаций, которые связаны с действиями Ирана, угрожающими свободе навигации на Ближнем Востоке», — следует из пресс-релиза.

По оценкам Совета Евросоюза, «действия Ирана в Ормузском проливе противоречат международному законодательству». При этом никакие конкретные меры по новому режиму пока не введены, это произойдет позже. Рестрикции будут традиционно включать запрет на въезд в ЕС и заморозку активов.

Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и газа из стран Персидского залива — фактически заблокирован с начала военной операции США и Израиля против Ирана. Республика в том числе заминировала морской коридор и теперь пропускает суда по согласованию с вооруженными силами. США, в свою очередь, поддерживают морскую блокаду Ирана, используя это в качестве рычага давления для открытия пролива.