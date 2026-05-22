«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
В Эстонии обвинили Россию в провокациях

15:50 921

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия намеренно направляет украинские беспилотники в воздушное пространство стран НАТО, пытаясь ослабить поддержку Украины. Об этом чиновник заявил перед началом заседания министров иностранных дел НАТО в Швеции 22 мая.

Цахкна прокомментировал увеличение количества инцидентов с беспилотниками в странах Балтии, отметив, что ответственность за них несет Россия.

«В последние несколько недель на нашу территорию (Эстонии) залетает все больше дронов – это украинские дроны, но ответственность за это несет Россия. Именно Россия направляет эти беспилотники на территорию НАТО», – сказал министр.

В этом контексте он отметил противовоздушную оборону НАТО на восточном фланге, которая смогла сбить дрон над Эстонией 19 мая.

Глава МИД Эстонии подчеркнул, что Россия использует эти инциденты в собственных целях, чтобы заставит союзников давить на Украину и ослабить ее поддержку. Он добавил, что Украина имеет право наносить удары по российской территории.

«Украина имеет полное право атаковать цели, которые находятся глубоко в России, которые помогают вести войну против нее. Поэтому я думаю, что Украина продолжает. Конечно, они должны быть более осторожными. Но вся ответственность в этом вопросе лежит на России», - подчеркнул чиновник.

Цахкна добавил, что эти инциденты должны стать стимулом для усиления давления на Россию.

Ранее Министерство иностранных дел Украины извинилось перед Эстонии из-за «непреднамеренных инцидентов» с беспилотниками.

