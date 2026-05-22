Мурсал Ибрагимов внимательно выслушал жителей южных регионов

Начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу генерал-майор Мурсал Ибрагимов 22 мая в Центре Гейдара Алиева в Билясуварском районе принял граждан из городов и районов Билясувара, Ленкорани, Масаллы, Астары, Лерика, Джалилабада и Ярдымлы.

Перед началом приема был посещен памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, к которому возложили цветы, и с уважением почтена его память.

На приеме были заслушаны обращения 23 граждан, в том числе 3 семей шехидов (погибших воинов) и 3 участников войны. Граждане обращались по вопросам приема на действительную военную службу или на работу в Государственную службу, определения будущего места прохождения срочной действительной военной службы их детьми и другим вопросам.

В ходе приема начальник службы выслушал обращение каждого гражданина и дал соответствующие поручения для всестороннего изучения поднятых вопросов и их разрешения в кратчайшие сроки в соответствии с требованиями законодательства.

Часть обращений граждан была решена на месте, а некоторые вопросы взяты на контроль. Обращения, не входящие в компетенцию Государственной службы, были направлены в соответствующие структуры.