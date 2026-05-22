Председателю упраздненной партии зачитали приговор

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился очередной судебный процесс по уголовному делу в отношении председателя упраздненной партии Yüksəliş Анара Асадли.

Как сообщает haqqin.az, приговор был оглашен на заключительном заседании под председательством судьи Эльнура Нуриева. Суд приговорил Анара Асадли к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Отметим, что Анар Асадли был обвинен по статье 178 Уголовного кодекса Азербайджана (мошенничество, совершенное с причинением ущерба), и в апреле 2023 года в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

В качестве потерпевших по уголовному делу признаны четыре человека: Октай Гасымов, Ильхам Гусейн, Этибар Насиров и Тамара Аллахвердиева.