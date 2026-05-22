Трамп отчитал главу Пентагона

Президент США Дональд Трамп в недавнем телефонном разговоре выразил недовольство министру обороны Питу Хегсету из-за решения Пентагона отменить запланированную ротацию более 4 000 американских военных в Польшу, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, Трамп потребовал от Хегсета объяснений и подчеркнул, что США «не должны плохо обращаться с Варшавой, учитывая ее лояльность Белому дому». Решение Пентагона удивило многих чиновников, так как именно Германия, а не Польша, критиковала американскую стратегию в войне с Ираном.

Вскоре после этого Трамп объявил о переброске дополнительных 5 000 американских военных в Польшу. Это решение стало полной неожиданностью для Пентагона и союзников по НАТО, поскольку оно противоречило предыдущим заявлениям администрации о сокращении военного присутствия в Европе.