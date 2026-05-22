«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
Avant Group провела встречу с министром жилищного строительства и городского планирования Омана

16:40 675

Строительная компания Avant Group, один из лидеров строительного сектора Азербайджана, провела двустороннюю встречу с делегацией Султаната Оман в рамках состоявшегося в Баку 13-го Всемирного урбанистического форума (WUF13).

Министр жилищного строительства и городского планирования Омана Хальфан бин Саид бин Мубарак аль-Шуэйли и Председатель Совета директоров Avant Group Али Гусейнов обсудили новые концепции градостроительства и инвестиционные возможности.

В ходе официальной встречи, состоявшейся в рамках этой глобальной урбанистической платформы, стороны обменялись мнениями по вопросам современного строительства, устойчивого развития городов и инфраструктурных проектов. Главной стратегической темой обсуждения стали широкие инвестиционные возможности компании Avant Group, реализовавшей ключевые проекты в строительном секторе Азербайджана, а также перспективы ее выхода на строительный рынок Султаната Оман.

Глава оманской делегации, министр жилищного строительства и городского планирования Хальфан бин Саид бин Мубарак аль-Шуэйли высоко оценил значимость организованного в Баку форума и рассказал о современных строительных и градостроительных проектах Омана. Министр отметил благоприятные условия, созданные возглавляемым им ведомством для иностранных инвесторов и опытных строительных компаний, и подчеркнул заинтересованность в строительном потенциале Азербайджана, в частности в деятельности Avant Group.

Руководство Avant Group подробно ознакомило гостей с современными строительными, архитектурными и инфраструктурными проектами, реализуемыми компанией в Азербайджане. Было отмечено, что богатый опыт компании в сфере строительства и ее инженерный потенциал могут внести весомый вклад в новые градостроительные цели и инвестиционные проекты Омана.

В завершение встречи стороны пришли к соглашению о продолжении рабочего диалога для более детального изучения конкретных строительных и инвестиционных проектов в Султанате Оман и перехода будущего сотрудничества в практическую плоскость.

