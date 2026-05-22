Демографический спад в Азербайджане ускоряется. Эксперты бьют тревогу

10 миллионов 268 тысяч 165 человек – такие данные обнародовал Государственный комитет по статистике о численности населения Азербайджана на 1 апреля 2026 года; за первый квартал страна прибавила 5814 человек — 0,1 процента. Сама цифра в новостной ленте прошла строкой и потерялась за более громкими событийными материалами. Однако именно она вызвала масштабные дискуссии в обществе — про точность статистики, про разводы и эмиграцию, про переполненные Баку и Апшерон, про несовершеннолетних матерей. Цифра, которой не все верят

Часть комментаторов поставила под сомнение саму статистику. Доводы знакомые: реальное население ниже официального. Окончательно подтвердить или опровергнуть это в одной статье трудно — для этого нужна независимая верификация и сопоставление с пограничной статистикой, налоговой базой, переписями. Серьезный демографический аудит проводился в стране в последний раз в 2019 году, и с тех пор успели накопиться новые волны эмиграции, война, послевоенное возвращение части людей в освобожденные районы, рост трудовых поездок в Россию, Турцию и Европу. Но даже если принять данные Госкомстата как есть, веселее картина не становится. Прирост в 0,1 процента за квартал — это около 23 тысяч человек за год. Для страны, которая еще двадцать лет назад прибавляла по сто тысяч ежегодно, такая динамика означает замедление, близкое к плато. И это плато сопровождается другими цифрами. В первом квартале текущего года районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции было зарегистрировано 8 203 брака и 4 614 разводов. Отмечено снижение показателей по сравнению с соответствующим периодом 2025 года. Так, количество браков на 1 000 человек снизилось с 4,4 до 3,2, разводов — с 1,9 до 1,8. То есть доля разводов держится высокой. На каждые два с половиной заключенных брака приходится один распавшийся. Но азербайджанские реалии глубже регистрационной справки Минюста. Молодые люди теперь позже создают семьи — средний возраст вступления в брак ползет вверх, причем заметнее всего это у горожан. Молодая семья сегодня не строится по схеме, по которой строилась семья родителей. Параллельно идет эмиграция, которая тоже бьет по демографии. Часто уезжают именно те, кто должен был бы создавать семьи и рожать детей: люди до 40, с образованием и амбициями. Собеседник haqqin.az, экономический эксперт Рауф Гараев, заявил, что рост числа разводов, увеличение возраста вступления в брак, а также снижение темпов прироста населения напрямую связаны с финансовым фактором. Люди предпочитают заводить меньше детей, дабы обеспечить им лучшую жизнь.

По его словам, образ мышления молодежи меняется, и это следует воспринимать как норму: «Однако в любом случае изменение статистических показателей в данном направлении не может расцениваться как положительное явление. Необходимо прогнозировать происходящее в будущие годы и определять соответствующие меры». Но вернемся к цифрам. Соотношение городского и сельского населения, по данным Госкомстата, составляет 54,3 против 45,7. Достаточно сбалансированно. На земле картина немного другая. Бакинская агломерация давно перевалила за три, а то и четыре миллиона; это больше, чем население всех остальных крупных городов вместе взятых. Сумгаит и Хырдалан растут темпами выше общенациональных; Гянджа, Лянкяран, Шеки, Шамкир стоят на месте или сокращаются. Села и города в Карабахе и Восточном Зангезуре только начинают заселяться. 877 матерей до восемнадцати По данным Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, в прошлом году у матерей младше восемнадцати лет в Азербайджане родилось 877 детей. Эта статистика вызвала горячие споры в социальных сетях, довольно точно отражающие существующий в обществе раскол вокруг института семьи. Одна часть аудитории увидела в этих 877 социальную тревогу. За цифрой, по мнению критиков, стоят ранние браки в регионах, недостаток образования, иногда — давление семьи и принуждение, а в отдельных и худших случаях — насилие. Юридически брачный возраст в Азербайджане — 18 лет; ребенок, рожденный у более молодой матери, по определению появляется в отношениях, которые либо не оформлены законом вовсе, либо оформлены через религиозный обряд («кябин») в обход светской процедуры. Медицина добавляет к этому свой аргумент: ранняя беременность связана с повышенными рисками — и для матери, и для ребенка. Правозащитный взгляд апеллирует к другим фактам: каждый такой случай — потенциальный сигнал о том, что несовершеннолетняя девушка была лишена выбора, который полагался ей по возрасту и по закону. Другая часть аудитории смотрит на цифру иначе. 877 рождений в стране более чем с десятимиллионным населением — это, по их логике, немного, особенно на фоне сохраняющейся тревоги по поводу количества абортов, которое в Азербайджане традиционно высоко. Если ребенок появился в религиозно оформленном союзе, говорят сторонники этой позиции, ничего катастрофического в этом нет — так рожали наши бабушки и прабабушки, так держалась традиционная азербайджанская семья, так поддерживается демография в ее самом фундаментальном смысле. К этому прибавляется культурный аргумент: рождение ребенка в семнадцать в небольшом городе в районе и в Баку — это две разные жизни, две разные сетки рисков, две разные истории, и универсальный западный шаблон оценки сюда напрямую не накладывается.

Разберем каждую из позиций. Аргументы критиков опираются на современный международный подход к правам ребенка и репродуктивному здоровью, медицинские исследования рисков ранних беременностей, статистику насилия в семье. Доводы защитников — на культурную традицию, на религиозные нормы, на простой житейский нарратив: семья сложилась, ребенок есть, ребенок желанный. Эти позиции говорят на разных языках, и серьезный разговор о том, что делать с цифрой 877, начинается с признания этого факта, а не с попытки одной из сторон перекричать другую. И что интересно: и те, и другие при этом сходятся в одном: 877 — это люди, и за каждой из этих историй стоит конкретная судьба, а не статистическая единица в годовом отчете. В беседе с haqqin.az социолог Ильгар Гусейнли выразил обеспокоенность тем фактом, что Азербайджан входит в число стран мира с низкими темпами прироста населения. Также он призвал обратить внимание на статистику: в 2025 году было зарегистрировано 42 тысячи браков, а число разводов составило около 21 тысячи, и подобная тенденция фиксируется уже несколько лет. «Статистика показывает, что среди разведенных семей преобладают пары с одним ребенком. Это также является одной из причин, влияющих на темпы прироста населения. Азербайджан перешел от модели многодетной семьи к модели малодетной семьи», — сообщил Гусейнли. В числе факторов, оказывающих наибольшее влияние на прирост населения, эксперт привел материальные проблемы, растущие расходы на образование и занятость. Медленная переменная

Азербайджану предстоит вступать в мировую дискуссию о демографии с собственной специфической нагрузкой. Резкое падение количества браков, рост среднего возраста вступления в брак, отток молодежи из регионов, изменение роли расширенной семьи в матримониальных решениях, сдвиги в женском образовании и занятости — каждый из этих факторов требует своего подхода. Демография — медленная переменная. Она не подстраивается под выступления депутатов и чиновников. Решения, принятые или не принятые сегодня, отзовутся через пятнадцать-двадцать лет в численности первых классов, соотношении работающих и пенсионеров, в том, кто и где будет ухаживать за пожилыми людьми. Госкомстат до этого момента опубликует еще много отчетов, но содержательная картина за этими цифрами складывается уже сейчас. И начинать разбирать ее следует с разговора о том, в каком виде страна подойдет к демографическому отчету 2045 года. В беседе с haqqin.az социолог Узеир Шафиев предупредил: демографическое замедление становится устойчивой тенденцией, и стране придется реагировать на нее уже в ближайшее время. По словам Шафиева, в традиционном патриархальном обществе, каким долгое время оставался Азербайджан, высокий уровень рождаемости считался естественным. В советские времена государство активно стимулировало многодетность, стремясь компенсировать потери от войны. «Статус «Мать-героиня», социальные пособия, различные льготы — все это подталкивало семьи к рождению большого числа детей. Люди словно соревновались, у кого их будет больше», — напоминает эксперт.

После распада СССР, подчеркивает Шафиев, Азербайджан начал интегрироваться в европейское пространство. Путешествия и цифровая среда постепенно изменили представления людей о семье и воспитании детей. «Общество пережило трансформацию сознания. В Европе предпочитают малодетные семьи — меньше детей, но больше возможностей для их образования и будущей карьеры. Эта модель стала восприниматься и у нас», — поясняет эксперт. Сегодня, по его словам, большинство азербайджанских семей ограничиваются двумя детьми, максимум — тремя. Статистика подтверждает: сейчас преобладают именно семьи с двумя детьми. Снижение рождаемости сопровождается стремительным ростом числа пожилых людей. Согласно государственной программе «О социальных услугах», за последние 22 года население страны увеличилось более чем на четверть, тогда как число граждан пожилого возраста — почти на 100%. «Рост доли пожилых — это дополнительная финансовая нагрузка на государство. В перспективе могут возникнуть и проблемы с мобилизационным ресурсом», — предупреждает Шафиев. Социолог считает, что Азербайджан осознает риски, связанные с демографическим замедлением, и при необходимости может прибегнуть к стимулирующим мерам. По словам Шафиева, если тенденция сохранится, государство может ввести дополнительные меры поддержки: например, расширить систему пособий для семей с детьми или снизить порог для получения статуса многодетной семьи — с пяти детей до трех. В этом случае семьи с тремя детьми смогут пользоваться льготами, которые сейчас доступны только многодетным.