«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
Оверчук увидел «сигнал» Пашиняна

18:18 645

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решением не приезжать на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Казахстане сигнализировал о «своих приоритетах», заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.

«То, что его там не будет, это уже определенный сигнал, как он расставляет свои приоритеты», — сказал Оверчук, которого цитируют российские СМИ.

При этом Оверчук отметил, что еще остается возможность участия Пашиняна в саммите по видеосвязи. Такой формат, добавил российский вице-премьер, будет более предпочтительным, чем полное отсутствие премьер-министра Армении на этом мероприятии.

По словам Оверчука, «учитывая те заявления и то законодательство, которое принято сегодня в Армении, мы бы считали правильным, если бы Армения определилась с выбором относительно ЕАЭС или ЕС». Вице-премьер РФ пояснил, что Москва не может оставить без внимания стремление Еревана в Европейский союз, поскольку, по его утверждению, ЕС трансформируется в военно-политический союз, «который не скрывает своей враждебности» к России.

11 мая Никол Пашинян заявил, что не поедет на саммит ЕАЭС из-за предвыборной кампании, на мероприятии страну представит вице-премьер Мгер Григорян. «Я проинформировал президента России во время своего визита в Москву 1 апреля, что не смогу принять участие в саммите ЕАЭС, исходя из предвыборной кампании (в Армении в преддверии выборов в парламент 7 июня)», - сказал тогда Пашинян.

