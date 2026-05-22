«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
Сабина Алиева рассказала генсеку АФФА о правах человека

Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмен) Сабина Алиева приняла делегацию во главе с генеральным секретарем Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AFFA) Джахангиром Фараджуллаевым.

В ходе встречи омбудсмен Сабина Алиева подробно проинформировала делегацию о своей деятельности в области защиты прав и свобод человека.

Омбудсмен отметила, что ежегодно период с 18 мая по 18 июня в Азербайджане традиционно объявляется «Месяцем прав человека», и в рамках этого месяца организуется ряд мероприятий по повышению осведомленности о правах человека. Омбудсмен отметила, что созданы мониторинговые группы для обеспечения права на равенство и предотвращения дискриминации, а также для защиты прав лиц с инвалидностью и детей, и что в этой области постоянно проводятся мероприятия.

Сабина Алиева подчеркнула важность обеспечения здорового и правильного физического развития детей и молодежи, а также их вовлечения в спорт, особенно в футбол.

В ходе встречи омбудсмен сделала акцент на важности отсутствия дискриминации в спортивной среде, и отметила, что уважение прав и свобод людей, независимо от их религии, языка, расы, национальной и этнической принадлежности, и обеспечение равного обращения со всеми являются главными принципами.

В то же время Сабина Алиева выразила готовность института омбудсмена оказывать поддержку в правозащитном аспекте в направлении совершенствования законодательства в области спорта, проведения просветительской работы, а также решения вопросов, возникающих в практической деятельности.

В свою очередь, генеральный секретарь AFFA Джахангир Фараджуллаев представил информацию о деятельности федерации, проектах, реализуемых в направлении развития футбола в стране, и достижениях. На встрече также была освещена работа, проделанная в рамках сотрудничества между Управлением омбудсмена и AFFA, и состоялся обмен мнениями о совместных проектах и инициативах, запланированных на будущее.

