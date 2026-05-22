Высокая цена на нефть — это недолго

Война в Иране и проблемы с проходом ближневосточной нефти через Ормузский пролив играет на руку российским ‌нефтекомпаниям и бюджету, однако эта ситуация может длиться недолго, сказал в интервью «Россия 24» основатель нефтекомпании «Лукойл» Вагит Алекперов.

«Мы считаем, что сегодня иранская ⁠проблема — это проблема локальная, но которая ‌влияет на глобальный рынок. ‌Но она сегодня локальная. Эта проблема может очень быстро рассосаться», — сказал Алекперов.

Он считает, ‌что на текущих высоких нефтяных ценах компаниям нельзя ‌строить свои стратегии. Конкуренция на глобальном рынке никуда не ушла, и она будет лишь усиливаться, добавил ‌он.

Через Ормузский пролив проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти. Согласно отчету ‌нефтеэкспортного картеля ОПЕК, добыча нефти 12 государствами-членами картеля в апреле снизилась на 1,74 миллиона баррелей в сутки к марту после ‌того, как в предыдущем месяце упала на 7,9 миллиона баррелей в сутки, сообщала ОПЕК в докладе. В результате войны в Иране стоимость эталонного сорта нефти Brent выросла до свыше $105 за баррель.

По мнению нефтегиганта ОАЭ — компании ADNOC, полный объем нефтяных потоков через Ормузский пролив восстановится не раньше первого или ⁠второго квартала 2027 года, даже если конфликт закончится прямо сейчас.