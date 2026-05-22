Президент UFC Дана Уайт: «Вы должны приехать в Азербайджан»

Президент UFC Дана Уайт обратился к болельщикам и призвал их посетить турнир UFC FIGHT NIGHT, который пройдет в Национальной гимнастической арене в Баку 27 июня.

«UFC возвращается в Азербайджан, - говорит Уайт. - Это одно из тех мест, о которых я всегда говорю фанатам: если вы там никогда не были, это отличный город. Вы обязательно должны приехать и посмотреть.

Главный бой - Рафаэль Физиев против Мануэля Торреса. Физиев выиграл семь бонусов в своих последних десяти боях, а Торрес всегда стремится к досрочной победе. Он 15 из своих 17 побед одержал в первом раунде.

Со-главный бой - Шара Буллет против Мичела Перейры. Этот бой будет крутым и интересным. Два самых нестандартных ударника в UFC.

Если вы никогда не были в Азербайджане, вам обязательно нужно забронировать билеты прямо сейчас».