AS Group принял участие в WUF13, масштабном форуме, собравшем в Баку тысячи представителей со всего мира для обсуждения ключевых вопросов современности: будущего городов, формирования инклюзивных обществ, климатических изменений и социальной устойчивости.

В рамках WUF13, посвящённого теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты», AS Group представил свои проекты и подходы в контексте глобальных жилищных вызовов. Группа компаний приняла участие как в выставке, так и в конференциях форума, где презентовала реализованные проекты в области устойчивого развития, поделилась подходами к формированию современной городской среды и обсудила возможности сотрудничества с международными партнёрами.

AS Group был представлен на выставке двухсекционным стендом; одна часть была посвящена социальным проектам группы компаний, другая коммерческим.

Особое внимание участников выставки привлёк проект «Умное село», созданный в селе Агалы Зангиланского района, фундамент которого был заложен Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Посетителям было сообщено, что «Умное село» реализовано от концепции до проектирования, строительства и полной сдачи объекта компанией «AS Inshaat» ООО, входящей в группу компаний AS Group.