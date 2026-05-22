«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
AS Group принял участие в WUF13

18:45 167

AS Group принял участие в WUF13, масштабном форуме, собравшем в Баку тысячи представителей со всего мира для обсуждения ключевых вопросов современности: будущего городов, формирования инклюзивных обществ, климатических изменений и социальной устойчивости.

В рамках WUF13, посвящённого теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты», AS Group представил свои проекты и подходы в контексте глобальных жилищных вызовов. Группа компаний приняла участие как в выставке, так и в конференциях форума, где презентовала реализованные проекты в области устойчивого развития, поделилась подходами к формированию современной городской среды и обсудила возможности сотрудничества с международными партнёрами.

AS Group был представлен на выставке двухсекционным стендом; одна часть была посвящена социальным проектам группы компаний, другая коммерческим.

Особое внимание участников выставки привлёк проект «Умное село», созданный в селе Агалы Зангиланского района, фундамент которого был заложен Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Посетителям было сообщено, что «Умное село» реализовано от концепции до проектирования, строительства и полной сдачи объекта компанией «AS Inshaat» ООО, входящей в группу компаний AS Group.

«Умное село», это населённый пункт, оснащённый необходимой инфраструктурой для обеспечения устойчивого развития, повышения качества, безопасности и эффективности социально-экономических услуг, внедрения информационных технологий и инновационных решений, а также эффективного использования и управления имеющимися ресурсами.

На выставке также была представлена установка на базе архимедова винта, смонтированная для обеспечения села Агалы альтернативной энергией, — в качестве примера инновационного умного решения.

Помимо этого, «AS Group» экспонировал проект села Довлатярлы, разработанный в Физулинском районе, а также бетонные изделия, производимые на заводе Мелкоштучных Бетонных Изделий, расположенном в Агдамском промышленном парке компании «AS İstehsal Qarabağ» ООО.

Среди коммерческих проектов Группы компаний был представлен жилой комплекс «4You Baku», возводимый в Баку совместно с казахстанской компанией «BI Group».

В рамках WUF13 (Всемирного городского форума) состоялась сессия на тему «Применение городской цепочки создания стоимости: реализация умных и устойчивых городских проектов в Азербайджане».

На мероприятии представитель «AS Group» Мирза Абдуллаев выступил с презентацией, в ходе которой подробно рассказал о реализуемом компанией проекте «River City». Участникам была представлена информация об инновационных решениях, применяемых в рамках проекта, подходах к устойчивому градостроительству и вкладе в развитие городской среды. Особо была подчёркнута роль современных технологий и экологических подходов в процессе городского развития.

Отметим, что с 2003 года «AS Group» уверенно занимает лидирующие позиции в реализации комплексных проектов для государственного и частного сектора, успешно развиваясь в сферах строительства, недвижимости, сельского хозяйства, промышленности, транспорта и логистики, возобновляемой энергетики и HoReCa. Наряду с этим компания активно содействует привлечению иностранных инвестиций в страну, реализуя проекты на международном уровне.

