Неожиданное заявление Рубио по Украине

Трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и Соединенными Штатами на сегодняшний день не проводятся, поскольку они не приносят результатов. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио.

По словам Рубио, США прекратили участие в совместном переговорном формате с участием Украины и России из-за отсутствия результатов этого процесса. Главной причиной приостановки встреч Рубио назвал отсутствие какого-либо прогресса и реальных результатов в этом формате.

Американская сторона отмечает, что возобновление посреднической миссии США возможно, однако для этого должны возникнуть условия. Вашингтон готов снова присоединиться к процессу только тогда, когда появятся предпосылки для ведения эффективного и продуктивного диалога.