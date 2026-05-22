Очередной PASHA Hackathon прошел при организации PASHA Holding

С 15 по 17 мая 2026 года в отеле The Ritz-Carlton Baku состоялся PASHA Hackathon 6.0, организованный PASHA Holding при поддержке компании Tenity. Темой хакатона в этом году стало продвижение новых и инновационных идей, которые могут быть реализованы компанией Bravo Supermarket.

В этом году на участие в PASHA Hackathon поступило около 500 заявок от команд. По результатам отборочного этапа 56 команд были допущены к участию и смогли проверить свои силы в хакатоне.

В течение трех дней участники работали над бизнес-задачей, представленной Bravo Supermarket, разрабатывая инновационные решения и новые идеи для компании. На протяжении хакатона представители Bravo Supermarket и около 40 менторов из различных сфер оказывали поддержку участникам и способствовали развитию их проектов.