«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
Очередной PASHA Hackathon прошел при организации PASHA Holding

19:05 380

С 15 по 17 мая 2026 года в отеле The Ritz-Carlton Baku состоялся PASHA Hackathon 6.0, организованный PASHA Holding при поддержке компании Tenity. Темой хакатона в этом году стало продвижение новых и инновационных идей, которые могут быть реализованы компанией Bravo Supermarket.

В этом году на участие в PASHA Hackathon поступило около 500 заявок от команд. По результатам отборочного этапа 56 команд были допущены к участию и смогли проверить свои силы в хакатоне.

В течение трех дней участники работали над бизнес-задачей, представленной Bravo Supermarket, разрабатывая инновационные решения и новые идеи для компании. На протяжении хакатона представители Bravo Supermarket и около 40 менторов из различных сфер оказывали поддержку участникам и способствовали развитию их проектов.

Как и в предыдущие годы, по завершении хакатона команды, занявшие первые три места, были награждены: 7000 AZN — за 1-е место, 5000 AZN — за 2-е место и 3000 AZN — за 3-е место. Кроме того, победившие команды получили возможность присоединиться к внутренним программам акселерации и инкубации PASHA Holding.

Следует отметить, что PASHA Hackathon - это 48-часовое технологическое соревнование, направленное на создание инновационных продуктов и решений. Проект, который PASHA Holding организует уже шестой год подряд, нацелен на развитие инновационного мышления и ориентированного на решение задач подхода среди молодежи, а также на поддержку развития культуры инноваций в стране.

