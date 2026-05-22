«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
Технологии для городов: Yango Group представила решения для развития городской среды на форуме WUF13 в Баку

19:19 403

Трансформация современных городских потоков в единую, управляемую и эффективную экосистему стала одной из главных тем обсуждения на прошедшем в Баку 13-м Всемирном форуме городов (WUF13). В рамках этого крупнейшего международного события, прошедшего под эгидой ООН, компания Yango Group презентовала свои решения в сфере цифровизации городской инфраструктуры, транспорта и микромобильности.

В рамках тесного сотрудничества с Агентством по инновациям и цифровому развитию, а также при активном взаимодействии с профильными государственными структурами, включая Министерство экономики, Государственную налоговую службу и Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA), Yango Group последовательно расширяет свое присутствие в Азербайджане. Долгосрочная стратегия Yango направлена на устойчивое развитие в регионе, модернизацию городской инфраструктуры и создание новых возможностей для локального бизнеса. В этом контексте знаковыми событиями для компании стали открытие нового масштабного офиса в Баку, а также участие со своей экспозицией на площадке WUF13.

Особое внимание в рамках презентации уделили глобальной миссии Yango Group — интеграции разрозненных городских систем в единую, безопасную и скоординированную экосистему и цифровизации городских сервисов. В сегменте B2C компания продемонстрировала развитие единых лайфстайл-приложений, где удобное планирование маршрутов, живые метки общественного транспорта и цифровые сервисы бесконтактной оплаты делают ежедневные поездки горожан максимально комфортными. Большой интерес экспертов также вызвали решения Yango в области микромобильности и развитие логистических сервисов, помогающих оптимизировать потоки внутри мегаполиса.

В качестве одного из элементов комплексной экосистемы были показаны возможности компании в сфере городской аналитики. Сервисы Yango аккумулируют обезличенные массивы данных и могут помогать муниципалитетам в решении сложных урбанистических задач. Инструменты компании позволяют моделировать дорожное движение для снижения заторов, оптимизировать расписания и точечно настраивать остановочную сеть, а также анализировать районы с низкой транспортной доступностью для их качественного улучшения.

Высокий международный статус экспозиции подтвердил визит зарубежных делегаций. Ее посетил член парламента Монголии доктор Лувсанжамц Ганзориг. В ходе визита монгольский делегат детально ознакомился с технологиями Yango Group для «умных городов» и высоко оценил масштабируемость представленных цифровых решений, отметив важность применения подобного опыта для модернизации инфраструктурных систем на глобальном уровне.

«Участие в WUF13 в Баку и расширение нашего присутствия в Азербайджане, включая открытие нового офиса, подтверждают стремление Yango быть надежным долгосрочным инфраструктурным партнером для государства и общества. Наша цель — внедрять технологии, которые помогают городам развиваться и переходить к удобной цифровой мобильности. Мы видим огромный потенциал для устойчивого развития в Азербайджане и продолжим инвестировать в решения, которые делают городскую среду комфортнее для каждого жителя», — подчеркнули в Yango.

О Yango Group

Yango Group — международная технологическая компания, адаптирующая передовые технологии под потребности местных сообществ по всему миру. Компания развивает цифровые сервисы — мобильность, доставку, фудтех, развлечения и другие — более чем в 35 странах Африки, Латинской Америки, Европы, Ближнего Востока, Южной Азии и других регионов.

