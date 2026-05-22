«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
Сахиба Гафарова на заседаниях МПА СНГ в Санкт-Петербурге

19:28 1481

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова с 20 по 22 мая находилась в Санкт-Петербурге для участия в заседании Совета и 60-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств.

Согласно сообщению пресс-службы Милли Меджлиса, спикер парламента Азербайджана в своем выступлении на 60-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи информировала участников мероприятия о 13-й сессии Всемирного форума городов в Баку. Спикер отметила, что проходившая в Баку с 17 по 22 мая 13-я сессия Всемирного форума городов является одним из авторитетнейших международных мероприятий, посвященных вопросам устойчивого развития городов и урбанизации. Было сказано, что проведенная в Баку 13-я сессия – самая масштабная из организованных до сих пор Программой ООН по населенным пунктам: было зарегистрировано рекордное число ее участников, а именно: более 45 000 человек из 182 стран.

Сахиба Гафарова заявила, что проведение этой сессии в Баку подтверждает признание способности Азербайджана объединять сообщества и страны вокруг общей цели. Как подчеркнул на открытии форума президент Азербайджана Ильхам Алиев, «Азербайджан расположен между Европой и Азией, и всегда был и остается местом встречи Востока и Запада».

В рамках визита спикер Милли Меджлиса также выступила с речью на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи.

На проведенных на полях Ассамблеи встречах Сахибы Гафаровой со спикером Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Марленом Маматалиевым и председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой состоялся обмен мнениями о взаимоотношениях между нашими странами и парламентами.

Делегация парламента Азербайджана в рамках визита также побывала в Генеральном консульстве Азербайджанской Республики в Санкт-Петербурге, где посетила бюст основателя современного Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, возложила к нему букеты цветов.

Затем в Генеральном консульстве был проведен официальный прием в честь 28 мая – Дня Республики.

