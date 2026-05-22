Юная Ульвия за минуту выиграла финал чемпионата Европы

В Самокове (Болгария) продолжается чемпионат Европы U-15 по борьбе.
Сегодня в финальном поединке приняла участие азербайджанская спортсменка Ульвия Мусаева. Ее соперницей в схватке за золото в весовой категории до 33 кг была турчанка Ягмур Миназ. Ульвие понадобились минута и семь секунд, чтобы разгромить соперницу - 11:0.
На пути к финалу Ульвия легко победила соперниц из Польши и Украины.
Это третье золото Азербайджана на нынешнем чемпионате Европы. Вчера на высшую ступень пьедестала почета поднялись юные борцы греко-римского стиля Гусейн Амрахлы (38 кг) и Паша Аслан (44 кг).