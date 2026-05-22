В резиденцию президента Франции пришли с обысками

Agence France-Presse со ссылкой на Национальную финансовую прокуратуру сообщило, что «обыски прошли 21 мая в помещениях Елисейского дворца в рамках судебного расследования, касающегося, в частности, условий распределения некоторых государственных контрактов».

Французские следователи пришли с обысками в Елисейский дворец из-за подозрений в коррупции при организации торжественных церемоний переноса останков выдающихся деятелей в Пантеон, пишут французские издания.

В прокуратуре уточнили, что перед началом обысков были проведены необходимые межведомственные консультации.

Внимание антикоррупционной бригады привлекли договоры с агентством Shortcut Events. Эта компания занималась всеми торжественными процедурами с 2002 по 2024 год. По информации агентства, каждый подобный ритуал обходился бюджету примерно в 2 млн евро.

Следователи уже приходили с обыском в Елисейский дворец 14 апреля, однако им было отказано в доступе, поскольку статья 67 Конституции Франции обеспечивает неприкосновенность помещений, относящихся к президентской администрации.