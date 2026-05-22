USD 1.7000
EUR 1.9746
RUB 2.3867
Подписаться на уведомления
«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
Новость дня
«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси

Месси теперь миллиардер

19:51 1493

Состояние аргентинского футболиста Лионеля Месси достигло $1 млрд, сообщает Bloomberg.

38-летний нападающий сборной Аргентины с 2007 года заработал более $700 млн только на зарплатах и бонусах. Статуса миллиардера ему удалось достичь благодаря коммерческим сделкам, доходам от телетрансляций, а также инвестициям.

Месси стал вторым после Криштиану Роналду футболистом-миллиардером. На клубном уровне Месси защищает цвета американского «Интер Майами», за который выступает с 2023 года. Его базовая зарплата составляет $25 млн в год, общий гарантированный доход — около $28,3 млн ежегодно. Также в соглашении предусмотрены доли владения клубом и участие в прибыли от партнерств с Apple и Adidas. Годовой доход Месси оценивается примерно в $130 млн.

Между тем журнал Forbes признал пятикратного обладателя «Золотого мяча» португальца Криштиану Роналду, выступающего за саудовский «Ан-Наср», самым высокооплачиваемым спортсменом. По данным издания, за последний год он заработал $300 млн.

Второе место в списке занял мексиканский боксер-профессионал Канело Альварес ($170 млн за год). Третьим стал восьмикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинец Лионель Месси ($140 млн), выступающий за «Интер Майами». Немного уступил ему четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс.

Что-то намечается: посредники собрались в Тегеране
Что-то намечается: посредники собрались в Тегеране обновлено 22:05
22:05 3189
Греция освободила организатора убийства турецкого дипломата. Анкара отреагировала
Греция освободила организатора убийства турецкого дипломата. Анкара отреагировала
21:50 382
Генштаб ВСУ ответил на обвинения Путина
Генштаб ВСУ ответил на обвинения Путина фото; обновлено 21:38
21:38 5401
Президент ОАЭ, короли Бахрейна и Нидерландов поздравляют Алиева
Президент ОАЭ, короли Бахрейна и Нидерландов поздравляют Алиева
21:08 612
В России полностью запретили армянскую минералку
В России полностью запретили армянскую минералку обновлено 20:00
20:00 3687
Юная Ульвия за минуту выиграла финал чемпионата Европы
Юная Ульвия за минуту выиграла финал чемпионата Европы ВИДЕО
19:40 1954
Неожиданное заявление Рубио по Украине
Неожиданное заявление Рубио по Украине новость дополнена
18:55 3271
Президент UFC Дана Уайт: «Вы должны приехать в Азербайджан»
Президент UFC Дана Уайт: «Вы должны приехать в Азербайджан» ВИДЕО
18:37 2050
Сабина Алиева рассказала генсеку АФФА о правах человека
Сабина Алиева рассказала генсеку АФФА о правах человека фото
18:33 1031
Трамп отчитал главу Пентагона
Трамп отчитал главу Пентагона
16:26 3053
Теванян был первым армянским политиком, посетившим Донбасс. Теперь за ним пришли спецслужбы
Теванян был первым армянским политиком, посетившим Донбасс. Теперь за ним пришли спецслужбы
14:42 3946

ЭТО ВАЖНО

Что-то намечается: посредники собрались в Тегеране
Что-то намечается: посредники собрались в Тегеране обновлено 22:05
22:05 3189
Греция освободила организатора убийства турецкого дипломата. Анкара отреагировала
Греция освободила организатора убийства турецкого дипломата. Анкара отреагировала
21:50 382
Генштаб ВСУ ответил на обвинения Путина
Генштаб ВСУ ответил на обвинения Путина фото; обновлено 21:38
21:38 5401
Президент ОАЭ, короли Бахрейна и Нидерландов поздравляют Алиева
Президент ОАЭ, короли Бахрейна и Нидерландов поздравляют Алиева
21:08 612
В России полностью запретили армянскую минералку
В России полностью запретили армянскую минералку обновлено 20:00
20:00 3687
Юная Ульвия за минуту выиграла финал чемпионата Европы
Юная Ульвия за минуту выиграла финал чемпионата Европы ВИДЕО
19:40 1954
Неожиданное заявление Рубио по Украине
Неожиданное заявление Рубио по Украине новость дополнена
18:55 3271
Президент UFC Дана Уайт: «Вы должны приехать в Азербайджан»
Президент UFC Дана Уайт: «Вы должны приехать в Азербайджан» ВИДЕО
18:37 2050
Сабина Алиева рассказала генсеку АФФА о правах человека
Сабина Алиева рассказала генсеку АФФА о правах человека фото
18:33 1031
Трамп отчитал главу Пентагона
Трамп отчитал главу Пентагона
16:26 3053
Теванян был первым армянским политиком, посетившим Донбасс. Теперь за ним пришли спецслужбы
Теванян был первым армянским политиком, посетившим Донбасс. Теперь за ним пришли спецслужбы
14:42 3946
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться