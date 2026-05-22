Месси теперь миллиардер

38-летний нападающий сборной Аргентины с 2007 года заработал более $700 млн только на зарплатах и бонусах. Статуса миллиардера ему удалось достичь благодаря коммерческим сделкам, доходам от телетрансляций, а также инвестициям.

Месси стал вторым после Криштиану Роналду футболистом-миллиардером. На клубном уровне Месси защищает цвета американского «Интер Майами», за который выступает с 2023 года. Его базовая зарплата составляет $25 млн в год, общий гарантированный доход — около $28,3 млн ежегодно. Также в соглашении предусмотрены доли владения клубом и участие в прибыли от партнерств с Apple и Adidas. Годовой доход Месси оценивается примерно в $130 млн.

Между тем журнал Forbes признал пятикратного обладателя «Золотого мяча» португальца Криштиану Роналду, выступающего за саудовский «Ан-Наср», самым высокооплачиваемым спортсменом. По данным издания, за последний год он заработал $300 млн.

Второе место в списке занял мексиканский боксер-профессионал Канело Альварес ($170 млн за год). Третьим стал восьмикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинец Лионель Месси ($140 млн), выступающий за «Интер Майами». Немного уступил ему четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс.