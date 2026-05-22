Зеленского пригласили на саммит НАТО в Анкаре

НАТО официально пригласила президента Украины Владимира Зеленского на предстоящий саммит лидеров в Анкаре (Турция), заявил в пятницу глава альянса Марк Рютте.
«Я уже пригласил его, да, пригласил – он там будет», – сказал Рютте в ответ на вопрос издания Politico в городе Хельсингборг (Швеция) во время встречи министров иностранных дел НАТО.
При этом издание со ссылкой на собственные источники утверждает, что Зеленский еще официально не принял приглашение. Его участие «еще неизвестно», сказал Politico европейский чиновник, знакомый с приглашением. «Все еще решается. Все в режиме ожидания», – добавил собеседник издания.
Альянс также рассматривает возможность приглашения на саммит Бахрейна, Кувейта, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов по просьбе хозяина встречи – Турции.
Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля и, вероятно, будет включать официальную встречу лидеров и параллельный промышленный форум, в котором примут участие столицы стран, не входящих в НАТО.
Ранее Рютте заявлял, что одним из приоритетов саммита альянса в Анкаре будет дальнейшая поддержка Украины.