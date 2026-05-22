Зеленского пригласили на саммит НАТО в Анкаре

«Я уже пригласил его, да, пригласил – он там будет», – сказал Рютте в ответ на вопрос издания Politico в городе Хельсингборг (Швеция) во время встречи министров иностранных дел НАТО.

НАТО официально пригласила президента Украины Владимира Зеленского на предстоящий саммит лидеров в Анкаре (Турция), заявил в пятницу глава альянса Марк Рютте.

При этом издание со ссылкой на собственные источники утверждает, что Зеленский еще официально не принял приглашение. Его участие «еще неизвестно», сказал Politico европейский чиновник, знакомый с приглашением. «Все еще решается. Все в режиме ожидания», – добавил собеседник издания.

Альянс также рассматривает возможность приглашения на саммит Бахрейна, Кувейта, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов по просьбе хозяина встречи – Турции.

Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля и, вероятно, будет включать официальную встречу лидеров и параллельный промышленный форум, в котором примут участие столицы стран, не входящих в НАТО.

Ранее Рютте заявлял, что одним из приоритетов саммита альянса в Анкаре будет дальнейшая поддержка Украины.