$850 млн для Ирана через криптобиржу

Иранский бизнесмен Бабак Занджани перевел властям Ирана за два года около $850 млн через криптобиржу Binance. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на документы компании, сотрудников правоохранительных органов и другие источники.

По информации WSJ, Корпус стражей исламской революции получил половину всех средств — около $425 млн. Транзакции осуществлялись с нескольких счетов — Бабака Занджани, его сестры, директора одной из его компаний и других людей из окружения бизнесмена, пишет газета.

Binance отрицает обвинения, заявляя, что не проводила транзакций с лицами или кошельками, находившимися под санкциями, и что «подавляющее большинство» упомянутых операций к платформе отношения не имеет. Министерство юстиции США расследует использование Ираном Binance для обхода санкций — это продолжение расследования после признания биржи виновной в нарушении антиотмывочного законодательства в 2023 году, когда ей был выписан штраф на $4,3 млрд. Основатель биржи Чанпэн Чжао, отсидевший четыре месяца и вышедший на свободу в сентябре 2024 года, в октябре 2025-го был помилован президентом Дональдом Трампом.