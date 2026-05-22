Главный вопрос: отстранят ли Имамоглу?

Решение Апелляционного суда Анкары признать 38‑й съезд оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) «полностью недействительным» стало первым в своем роде в истории Турции. Как ранее писал haqqin.az, первая жалоба по поводу съезда, состоявшегося 4–5 ноября 2023 года и завершившегося неожиданным смещением прежнего лидера партии Кемаля Кылычдароглу, была подана в 2024 году председателем молодежной организации отделения РНП в провинции Муш Эрканом Чакыром. Позднее бывший мэр провинции Хатай от РНП Лютфю Саваш и ряд делегатов съезда подали в гражданские суды иски об аннулировании результатов съезда, утверждая, что «делегаты были подкуплены». Суд первой инстанции Анкары 24 октября 2025 года данные иски отклонил. Однако после дополнительных показаний мэра Ушака от РНП Озкана Ялыма и мэра Антальи Мухиддина Бечека 21 мая Апелляционный суд турецкой столицы отменил данное решение и фактически дал зеленый свет возвращению прежнего руководства РНП во главе с Кемалем Кылычдароглу.

Обоснование Апелляционного суда можно обобщить следующим образом: голоса делегатов съезда были куплены за счет взяток, рабочих мест в муниципалитетах и других средств; принципы внутрипартийной демократии и равенства были нарушены; последующие съезды не устранили возникшие проблемы. Однако администрация Озгюра Озеля, назвавшая решение суда «политическим переворотом», заявила о намерении сопротивляться до конца, не покидать партийный офис и усиливать общественный протест совместно с оппозицией. При этом Озель особо подчеркнул, что борьба будет вестись в правовом поле. Пока в центральном офисе партии в Анкаре доминирует риторика «сопротивления», из лагеря Кемаля Кылычдароглу звучат заявления о том, что «они не допустят раскола партии». Политические комментаторы считают объявление съезда РНП «абсолютно недействительным» началом новой эры в турецкой политике и отмечают, что предстоящий период для кемалистов будет полон неопределенности и споров. После решения суда внимание сосредоточилось на трех ключевых вопросах: каким образом администрация Кылычдароглу вернется в РНП? Какие шаги предпримет администрация Озгюра Озеля? Произойдет ли новый раскол внутри РНП?

В соответствии с решением суда Кемаль Кылычдароглу, избранный председателем на 37‑м съезде (25–26 июля 2020 года), а также члены партийного совета (ПС) и высшего дисциплинарного совета того периода возвращаются в свои должности. Решением суда также признаются недействительными результаты всех внеочередных съездов, проведенных после 2023 года, а также изменения, внесенные в устав и программу партии. Более того, ликвидируется созданный в прошлом году Офис кандидата в президенты, который занимался продвижением находящегося под арестом мэра Стамбула Экрема Имамоглу. После решения суда внутри РНП также обсуждается баланс сил между лагерем Кылычдароглу и сторонниками Озгюра Озеля/Экрема Имамоглу. Когда‑то некоторые партийные функционеры, стоявшие рядом с Кылычдароглу, на съезде 2023 года присоединились к фракции «изменений», которую представлял тандем Имамоглу–Озель. Были и те, кто вовсе вышел из рядов РНП. Однако эксперты напоминают, что 138 депутатов РНП в турецком парламенте были избраны по списку Кылычдароглу в 2023 году, и после решения суда кемалистские депутаты оказались перед необходимостью определиться со своей позицией. При этом известно, что около 30 депутатов твердо поддерживают Кылычдароглу, и примерно столько же находятся на стороне Озеля. По информации, полученной корреспондентом haqqin.az из окружения Кылычдароглу, старый-новый лидер партии готовится к определенным кадровым изменениям в РНП. Эти изменения могут включать исключение из партии лиц, в отношении которых ведутся расследования или вынесены судебные решения, а также замену председателей 45 провинциальных отделений. Однако источники, близкие к Озгюру Озелю, отмечают, что из‑за баланса сил в партийном совете даже в случае возвращения Кылычдароглу на пост председателя ему будет непросто принимать решения.

Родится ли новая партия внутри РНП? Первым политическим шагом лагеря Озгюра Озеля после судебного решения стало объявление о «непризнании решения и продолжении борьбы». Озель и его команда планируют не отказываться от партии, усиливать общественную реакцию и одновременно использовать все юридические механизмы. Однако в кулуарах РНП в течение последнего года активно обсуждается вероятность раскола партии. Как ранее сообщал haqqin.az со ссылкой на источники в Анкаре, группа Имамоглу–Озеля рассматривала «формулу запасной партии» на случай вынесения решения о «полной недействительности» в отношении РНП. Более того, еще в прошлом году для новой партии был арендован офис в районе Балгат в Анкаре. С другой стороны, предполагается, что юридический процесс, который администрация Озеля намерена инициировать для отмены судебного решения, может затянуться. В такой ситуации вероятность того, что Озель и его сторонники активируют «запасную партию» для выдвижения собственного кандидата в президенты до возможных досрочных выборов, возрастает.