Президент ОАЭ, короли Бахрейна и Нидерландов поздравляют Алиева

В письме говорится, что президент ОАЭ «рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, Правительству Азербайджана и дружественному азербайджанскому народу – благополучия и прогресса».

Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа также направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится, что король Бахрейна «от имени народа и правительства Королевства Бахрейн, от себя лично рад выразить Вашему превосходительству искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Вашей дружественной страны. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а народу Азербайджана – дальнейшего прогресса и процветания».

В письме короля Нидерландов Виллема-Александра президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву также звучат поздравления по случаю Дня независимости, который отмечается в Азербайджане 28 мая: «Поздравляю Ваше превосходительство с национальным праздником – Днем независимости Вашей страны. По случаю этого праздника желаю народу Азербайджана процветания и передаю наилучшие пожелания».