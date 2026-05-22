Болезнь мужа: глава Нацразведки США уходит в отставку

Габбард сообщила президенту Дональду Трампу об этом во время встречи в Овальном кабинете в пятницу. Ожидается, что ее последний рабочий день в Управлении директора национальной разведки будет 30 июня.

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард подала в отставку, объяснив свое решение тем, что у ее мужа диагностировали рак костей. Об этом передает Fox News.

Телеканал Fox News эксклюзивно получил официальное письмо об отставке Габбард, в котором она заявляет, что «глубоко благодарна за оказанное мне доверие и за возможность руководить Управлением директора национальной разведки в течение последних полутора лет».

«К сожалению, я вынуждена подать заявление об отставке, вступающее в силу 30 июня 2026 года, — написала она. — У моего мужа Авраама недавно диагностировали крайне редкую форму рака костей».

Габбард заявила, что ее мужу «предстоят серьезные испытания в ближайшие недели и месяцы».

Она также заявила, что «полна решимости обеспечить плавный и тщательный переход в ближайшие недели, чтобы вы (Дональд Трамп) и ваша команда не ощутили никаких сбоев в руководстве или темпах работы».