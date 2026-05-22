Греция освободила организатора убийства турецкого дипломата. Анкара отреагировала

Министерство иностранных дел Турции осудило освобождение главаря признанной террористической во многих странах, включая США и Великобританию, организации «17 ноября» Александроса Гиотопулоса, который был приговорен к 17 пожизненным срокам и 25 годам строгого тюремного заключения за организацию убийства турецкого дипломата Четина Гёргю в 1991 году, покушения на советника посольства Турции в Афинах Дениза Бёлюкбаши и сотрудника турецкой дипмиссии в Афинах Халука Сипахиоглу в 1994 году. Об этом информирует Anadolu.

«Мы самым решительным образом осуждаем освобождение 21 мая 2026 года лидера террористической организации «17 ноября» Александроса Гиотопулоса, приговоренного к 17 пожизненным срокам и 25 годам строгого тюремного заключения», - говорится в сообщении МИД Турции.

«Проявленная снисходительность к этому подлому террористу, организатору покушений и нападений на наших дипломатов, с честью представлявших страну за рубежом, является грубым неуважением к памяти наших погибших дипломатов и их семей», - сказали в МИД Турции, указав на то, что это «совершенно неприемлемо».

В турецком ведомстве призвали греческие власти воздержаться от шагов, которые могут подорвать борьбу с терроризмом, а также выполнить взятые на себя обязательства по наказанию осужденных террористов.