Трамп запутал Европу и даже Пентагон

«Все действительно запутанно, и не всегда легко разобраться», - заявила журналистам министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард во время встречи глав МИД стран-членов НАТО, на которой присутствовал и госсекретарь США Марко Рубио.

Союзники по НАТО и даже чиновники Пентагона в недоумении из-за заявления президента США Дональда Трампа о том, что он направит 5 тысяч американских военнослужащих в Польшу спустя несколько недель после того, как отдал приказ о выводе такого же количества войск из Европы, сообщает Associated Press.

Представители Пентагона также сказали, что не понимают, что происходит: «Мы потратили большую часть двух недель на то, чтобы отреагировать на первое заявление. Мы тоже не знаем, что это значит».

Агентство напоминает, что очевидная смена позиции произошла после нескольких недель заявлений Трампа и его администрации о сокращении, а не увеличении военного присутствия США в Европе. Первоначальный приказ Трампа вызвал волну протестов среди военачальников и заставил союзников задуматься о том, какие силы им, возможно, придется использовать для укрепления восточного фланга НАТО, отмечает AP.

Ранее в мае администрация Трампа заявила о сокращении численности войск в Европе примерно на 5 тысяч человек, а американские чиновники подтвердили, что около 4000 военнослужащих больше не будут перебрасываться в Польшу из Германии. Также была приостановлена отправка в Германию дивизиона дальнобойных ракет.

Но 21 мая Трамп заявил в Truth Social, что теперь направит в Польшу «еще 5 тысяч военнослужащих», сославшись на свои прочные связи с президентом Польши Каролем Навроцким, которого президент США поддержал на выборах в 2025 году.