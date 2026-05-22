План Б Рубио

Власти отдельных стран выразили США готовность к вступлению в войну против Ирана, если возобновятся боевые действия в регионе. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в шведском городе Хельсингборг, где проходит встреча глав дипведомств стран - участниц НАТО. При этом он не назвал никаких конкретных стран.

По словам Рубио, «план Б должен быть. Как поступить, если Иран скажет: «Нет, мы отказываемся открывать проливы»? Тогда кому-то придется туда отправиться и что-то с этим сделать. Это не значит, что мы не смогли бы это сделать. ...Соединенные Штаты могли бы это сделать, но есть государства, которые выразили заинтересованность в том, чтобы потенциально принять участие в чем-то подобном, если дело действительно дойдет до этого».

По утверждению Рубио, США «не нужна их помощь, но они готовы это сделать, и я думаю, что мы должны принять их предложение, если они готовы»: «Но я не думаю, что сегодня были какие-то твердые обязательства или твердые просьбы. Это было бы преждевременно, но я просто поднял вопрос о том, что это то, с чем нам, возможно, придется столкнуться в какой-то момент».

Госсекретарь США отметил, что международная коалиция во главе с Францией и Великобританией уже готовит возможную военно-морскую миссию после окончания боевых действий.

Открытие Ормузского пролива является одним из главных камней преткновения в зашедших в тупик переговорах между Вашингтоном и Тегераном. После начала войны Иран сделал пролив практически непроходимым, угрожая танкерам и грузовым судам и обстреливая их. США ответили собственной блокадой судов, входящих в иранские порты и выходящих из них.