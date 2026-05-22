«Я должен оставаться в Белом доме»: Трампа не будет на свадьбе сына

Дональд Трамп некоторое время назад написал в социальной сети Truth Social: «Я очень хотел быть со своим сыном и его будущей женой на их свадьбе, но обстоятельства и моя любовь к Соединенным Штатам не позволяют мне этого сделать. Важно, чтобы в этот важный период я оставался в Вашингтоне, в Белом доме».

Свадьба старшего сына президента США — Дональда Трампа-младшего — пройдет в эти выходные на маленьком острове на Багамах, сообщают американские СМИ. Трамп-младший женится на модели Беттине Андерсон.

О помолвке Дональда Трампа-младшего с Беттиной Андерсон было объявлено в декабре 2025-го. Сообщалось, что 47-летний сын президента и 38-летняя модель встречаются с 2024 года. До этого он был в отношениях с экс-ведущей Fox News Кимберли Гилфойл, нынешним послом США в Греции. Еще раньше Трамп-младший был женат на Ванессе Хэйдон. Они прожили вместе 12 лет и развелись в 2018 году. У них пятеро детей.

Как отмечает CNN, на свадьбу приглашены лишь близкие родственники и друзья пары — не более 50 человек.