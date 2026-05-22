Трамп продлил санкции против Беларуси

Президент США Дональд Трамп еще на один год продлил действие американских санкций в отношении представителей руководства Беларуси. Соответствующее постановление опубликовано в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

Указанные санкции ввели в 2006 году и расширили 9 августа 2021 года. Срок их действия истекал 16 июня.

В документе сказано, что «действия и политика отдельных членов правительства Беларуси и других лиц... продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».

Речь идет об указе, подписанном в июне 2006 года 43-м президентом США Джорджем Бушем – младшим. В августе 2021 года 46-й президент Джо Байден еще одним указом дополнил критерии введения санкций. Ежегодное продление подобных санкционных режимов предусмотрено американским законодательством.