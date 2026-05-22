USD 1.7000
EUR 1.9746
RUB 2.3867
Подписаться на уведомления
«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
Новость дня
«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси

Венгрия запретила украинскую сельхозпродукцию и передумала выходить из МУС

22 мая 2026, 23:14 581

Правительство Венгрии приняло решение запретить импорт сельскохозяйственной продукции из Украины и отозвать намерение страны выйти из Международного уголовного суда. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

«Правительство отзывает намерение Венгрии покинуть Международный уголовный суд и запрещает импорт сельскохозяйственной продукции из Украины», — указал глава венгерского правительства.

Венгерские власти пока не обнародовали деталей относительно того, какие именно виды украинской агропродукции попали под ограничения, когда решение вступит в силу и на какой период его вводят.

Предыдущий венгерский запрет на импорт более чем 20 категорий украинской сельскохозяйственной продукции действовал до 14 мая. После завершения срока его действия власти Венгрии решили восстановить ограничения.

Прежний состав правительства во главе с экс-премьером Виктором Орбаном в апреле прошлого года принял решение выйти из МУС. В том же месяце этот шаг одобрил парламент страны. Официальное уведомление о выходе было направлено генсеку ООН в июне прошлого года.

Венгрия подписала Римский статут, основополагающий документ МУС, в 1999 году и спустя два года ратифицировала его. О намерении выйти из МУС власти страны объявили на фоне визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на арест которого суд выдал ордер в 2024 году.

Освобождено почти 600 кв. километров: Зеленский рассказал об успехах ВСУ
Освобождено почти 600 кв. километров: Зеленский рассказал об успехах ВСУ обновлено 00:30
00:30 4167
Каким будет облик городов Карабаха и Восточного Зангезура?
Каким будет облик городов Карабаха и Восточного Зангезура? Рамиль Джахангиров рассказал haqqin.az
00:12 378
«Гуманитарная катастрофа»: Киев предложил Москве локальное перемирие
«Гуманитарная катастрофа»: Киев предложил Москве локальное перемирие
22 мая 2026, 23:50 1111
Главный вопрос: отстранят ли Имамоглу?
Главный вопрос: отстранят ли Имамоглу? горячая тема
22 мая 2026, 20:55 1918
Что-то намечается: посредники собрались в Тегеране
Что-то намечается: посредники собрались в Тегеране обновлено 22:05
22 мая 2026, 22:05 4787
Греция освободила организатора убийства турецкого дипломата. Анкара отреагировала
Греция освободила организатора убийства турецкого дипломата. Анкара отреагировала
22 мая 2026, 21:50 2093
Генштаб ВСУ ответил на обвинения Путина
Генштаб ВСУ ответил на обвинения Путина фото; обновлено 21:38
22 мая 2026, 21:38 8319
Президент ОАЭ, короли Бахрейна и Нидерландов поздравляют Алиева
Президент ОАЭ, короли Бахрейна и Нидерландов поздравляют Алиева
22 мая 2026, 21:08 1393
В России полностью запретили армянскую минералку
В России полностью запретили армянскую минералку обновлено 20:00
22 мая 2026, 20:00 4830
Юная Ульвия за минуту выиграла финал чемпионата Европы
Юная Ульвия за минуту выиграла финал чемпионата Европы ВИДЕО
22 мая 2026, 19:40 2990
Неожиданное заявление Рубио по Украине
Неожиданное заявление Рубио по Украине новость дополнена
22 мая 2026, 18:55 4622

ЭТО ВАЖНО

Освобождено почти 600 кв. километров: Зеленский рассказал об успехах ВСУ
Освобождено почти 600 кв. километров: Зеленский рассказал об успехах ВСУ обновлено 00:30
00:30 4167
Каким будет облик городов Карабаха и Восточного Зангезура?
Каким будет облик городов Карабаха и Восточного Зангезура? Рамиль Джахангиров рассказал haqqin.az
00:12 378
«Гуманитарная катастрофа»: Киев предложил Москве локальное перемирие
«Гуманитарная катастрофа»: Киев предложил Москве локальное перемирие
22 мая 2026, 23:50 1111
Главный вопрос: отстранят ли Имамоглу?
Главный вопрос: отстранят ли Имамоглу? горячая тема
22 мая 2026, 20:55 1918
Что-то намечается: посредники собрались в Тегеране
Что-то намечается: посредники собрались в Тегеране обновлено 22:05
22 мая 2026, 22:05 4787
Греция освободила организатора убийства турецкого дипломата. Анкара отреагировала
Греция освободила организатора убийства турецкого дипломата. Анкара отреагировала
22 мая 2026, 21:50 2093
Генштаб ВСУ ответил на обвинения Путина
Генштаб ВСУ ответил на обвинения Путина фото; обновлено 21:38
22 мая 2026, 21:38 8319
Президент ОАЭ, короли Бахрейна и Нидерландов поздравляют Алиева
Президент ОАЭ, короли Бахрейна и Нидерландов поздравляют Алиева
22 мая 2026, 21:08 1393
В России полностью запретили армянскую минералку
В России полностью запретили армянскую минералку обновлено 20:00
22 мая 2026, 20:00 4830
Юная Ульвия за минуту выиграла финал чемпионата Европы
Юная Ульвия за минуту выиграла финал чемпионата Европы ВИДЕО
22 мая 2026, 19:40 2990
Неожиданное заявление Рубио по Украине
Неожиданное заявление Рубио по Украине новость дополнена
22 мая 2026, 18:55 4622
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться