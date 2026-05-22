Венгрия запретила украинскую сельхозпродукцию и передумала выходить из МУС

Правительство Венгрии приняло решение запретить импорт сельскохозяйственной продукции из Украины и отозвать намерение страны выйти из Международного уголовного суда. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

Венгерские власти пока не обнародовали деталей относительно того, какие именно виды украинской агропродукции попали под ограничения, когда решение вступит в силу и на какой период его вводят.

Предыдущий венгерский запрет на импорт более чем 20 категорий украинской сельскохозяйственной продукции действовал до 14 мая. После завершения срока его действия власти Венгрии решили восстановить ограничения.

Прежний состав правительства во главе с экс-премьером Виктором Орбаном в апреле прошлого года принял решение выйти из МУС. В том же месяце этот шаг одобрил парламент страны. Официальное уведомление о выходе было направлено генсеку ООН в июне прошлого года.

Венгрия подписала Римский статут, основополагающий документ МУС, в 1999 году и спустя два года ратифицировала его. О намерении выйти из МУС власти страны объявили на фоне визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на арест которого суд выдал ордер в 2024 году.