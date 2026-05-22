«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
Пентагон рассекретил новые файлы об НЛО

22 мая 2026, 23:27 828

Министерство войны США (Пентагон) обнародовало в пятницу очередную порцию файлов о неопознанных летающих объектах (НЛО) в рамках поэтапной публикации ранее засекреченных материалов по приказу президента Дональда Трампа.

В открытый доступ были выложены более 50 ранее засекреченных видеоматериалов, десятки фотографий и других документов, касающихся «неопознанных аномальных явлений» (unidentified anomalous phenomena (UAPs) — официального термина, используемого федеральным правительством для описания предполагаемых инопланетян.

Администрация президента Дональда Трампа в начале мая опубликовала первую партию из 160 ранее засекреченных файлов.

В папке от 22 мая — шесть PDF-файлов, семь аудиофайлов и 51 видео, в том числе инфракрасные изображения. Каждый ролик сопровождается описанием — в нем указано, когда и где кадры, вероятно, были сняты. Видео не снабжены подробными пояснениями. Кроме того, Пентагон отмечает, что «у многих из этих материалов отсутствует подтвержденная цепочка передачи».

Как передает CBS, на одном видео запечатлен момент, когда американский истребитель F-16 сбил неопознанный объект над озером Гурон в феврале 2023 года. Несколько видео разных лет, исходя из описания, сняты на Ближнем Востоке — в том числе над Персидским заливом и у берегов Ирана.

Есть видеозапись с инфракрасного датчика, используемого береговой охраной США, сделанная в апреле 2024 года, на которой запечатлен объект, летящий рядом с самолетом над юго-восточной частью США.

На видео 2022 года, локация которого не указана, несколько объектов шарообразной формы то погружаются в воду, то выныривают из нее рядом с подводной лодкой. Аудиофайлы включают записи наблюдений астронавтов NASA во время миссий Apollo 11 и Mercury-Atlas 8, сделанные ими в космосе.

После многочисленных расследований подразделение Пентагона All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) (занимается расследованиями в отношении неопознанных летающих объектов и других явлений в воздухе, в море и/или в космосе и/или на суше) не обнаружило никаких доказательств внеземной природы ни одного из этих объектов, однако признало, что многие из них не поддаются объяснению.

