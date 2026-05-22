«Гуманитарная катастрофа»: Киев предложил Москве локальное перемирие

По его словам, на данный момент уже есть договоренности с российской стороной, и ожидается объявление Россией даты прекращения огня.

«Мы проводили переговоры 15 мая. Это касается не только эвакуации из Алешек. Мы назвали несколько населенных пунктов, фактически это вокруг Алешек. Речь идет об эвакуации примерно 6 тысяч гражданских лиц Украины, включая, по нашей информации, 200 украинских детей, которые там находятся. По состоянию на сегодняшний день технически мы обсудили все вопросы. Мы ждем дату от российской стороны, когда будет начат процесс прекращения огня и начнется физическая эвакуация», - заявил Лубинец.

По его словам, в городе критический дефицит воды, пищи и лекарств, разрушена инфраструктура, эвакуация почти невозможна из-за обстрелов.

Алешки находятся на левом берегу Херсонской области, за разрушенным Антоновским мостом. Украина обвиняет РФ в том, что российские военные блокируют выезд людей из города и подвоз продовольствия. Назначенные Россией «власти» это отрицают, утверждая, что тяжелая гуманитарная ситуация вызвана якобы постоянными ударами по городу украинской армии.

Алешковская территориальная община в Херсонской области насчитывает 13 населенных пунктов. Центром общины является город Алешки. В 2023 году, после разрушения дамбы Каховской ГЭС, город был затоплен, затем почти полностью разрушен в ходе обстрелов, сейчас он практически отрезан от внешнего мира.

В публикации Deutsche Welle указывается, что «выехать из Алешек почти невозможно, поскольку город и все подъездные дороги, ведущие на временно оккупированные территории, заминированы российской армией. С другой стороны - река, подходы к которой также заминированы с обеих берегов. Антоновский мост, который соединял Херсон с левобережьем, …был подорван российскими военными во время отступления с правобережья еще в ноябре 2022 года».

«Уже четыре года люди находятся в ловушке. Там действительно критическая ситуация. Люди с большим трудом выживают - без света, без воды. Лекарства почти не завозят, продукты привозят редко, а когда привозят, все стоят в огромных очередях, чтобы хоть что‑то купить, хотя денег у людей нет. Город сильно заминирован. Мины лежат вдоль дорог и взрываются, когда рядом проезжает велосипед или проходит человек. Из‑за этого гибнет очень много людей», - рассказала DW местная жительница.

Полная блокада города началась зимой этого года, когда плотность минирования дорог достигла критического уровня, и предприниматели, которые с захваченных территорий завозили в Алешки продукты, отказались ехать в город из‑за опасности для жизни. Поэтому в феврале поставки продуктов практически остановились, рассказала DW начальник Алешковской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области Татьяна Гасаненко. По ее словам, «фактически в марте в Алешки пришел голод, потому что с середины января и в феврале поставок продуктов почти не было. Только вот сейчас, 4 мая, машина с продуктами заехала в Алешки. И уже прошла неделя. Поставок снова не было. Электричества нет, люди готовят пищу на открытых кострах, холодильники не работают».

Дмитрий Лубинец называет ситуацию в Алешках «гуманитарной катастрофой». «Там нет пищи, лекарств, питьевой воды в достаточном количестве. Это гуманитарная катастрофа», - сказал в интервью DW Лубинец. По его словам, 5 марта он официально обратился в Международный комитет Красного Креста (МККК) и параллельно в тот же день напрямую связался с российской стороной, проведя несколько раундов переговоров с теперь уже бывшим российским омбудсменом Татьяной Москальковой. Лубинец отметил, что в конце апреля МККК подтвердил: организация готова предоставить транспорт - автобусы в необходимом количестве - и физически обеспечить эвакуацию людей из Алешек. Единственное условие - режим тишины.