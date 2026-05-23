Каким будет облик городов Карабаха и Восточного Зангезура?

По его словам, утвержден генплан восьми крупных городов региона, еще над четырьмя продолжается работа. В общем комплексном плане Карабах а и Восточного Зангезура есть более 300 сел и поселков, из которых около ста уже прошли планировку. В целом процесс планирования населенных пунктов на освобожденных землях займет 20 лет, пока идет реализация первой фазы этого процесса, сказал Джахангиров.

В настоящее время в 43 населенных пунктах на освобожденных территориях Азербайджана проживают более 85 тыс. человек. Об этом сказал haqqin.az начальник отдела по управлению проектами на освобожденных территориях Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рамиль Джахангиров.

При планировании таких городов, как Агдам, Физули, Джебраил, предусматривается как возвращение вынужденных переселенцев, так и расширение, развитие этих городов: «Надо создать условия для тех, кто родом не из этих районов, но хочет переехать сюда жить. То есть необходимо создать поле для пространственного развития».

По словам Джахангирова, в генплане заложено изменение инфраструктуры городов в лучшую сторону. До оккупации эти города были связаны в основном с сельскохозяйственным производством и в меньшей степени — туризмом. Современные реалии меняют облик этих городов. К примеру, в Агдаме действует индустриальный парк, который охватывает 200 га. Этот город является центром производства строительных материалов региона: от рабочей спецодежды до обоев и облицовочного материала. Уже введена в строй железная дорога Баку – Агдам, и строится ее продолжение до Ханкенди. В Физули работает аэропорт, рядом с которым выделено 150 га территории для промышленности и логистики. Также предусмотрена промышленная зона в Джебраиле. Территории сельскохозяйственного назначения и аграрной промышленности выделены во всех селах и поселках. Преимущественно туристическими являются Шуша, Кельбаджар и Лачин. Ханкенди уже функционирует как деловой и административный центр, сказал Джахангиров.

Есть очень большой туристический потенциал у Зангилана и Губадлы, особенно красивая природа на берегах протекающих в этих районах рек Баргушад и Охчучай. К этому надо добавить значительный потенциал развития в регионе зеленой энергетики.

Цель генплана Карабаха и Восточного Зангезура — интегрировать эти регионы в общую экономику Азербайджана, развитие потенциала освобожденных территорий в пользу страны и проживающих там людей, отметил он.

«При всей индустриализации непременным условием является сохранение уникальной архитектуры и исторических памятников. В первую очередь это касается реконструкции Шуши. Мы стараемся строить на освобожденных территориях современные города с сохранением основных черт традиционной архитектуры», — сказал Джахангиров.