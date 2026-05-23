Каким будет облик городов Карабаха и Восточного Зангезура?

В настоящее время в 43 населенных пунктах на освобожденных территориях Азербайджана проживают более 85 тыс. человек. Об этом сказал haqqin.az начальник отдела по управлению проектами на освобожденных территориях Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рамиль Джахангиров.
По его словам, утвержден генплан восьми крупных городов региона, еще над четырьмя продолжается работа. В общем комплексном плане Карабаха и Восточного Зангезура есть более 300 сел и поселков, из которых около ста уже прошли планировку. В целом процесс планирования населенных пунктов на освобожденных землях займет 20 лет, пока идет реализация первой фазы этого процесса, сказал Джахангиров.
При планировании таких городов, как Агдам, Физули, Джебраил, предусматривается как возвращение вынужденных переселенцев, так и расширение, развитие этих городов: «Надо создать условия для тех, кто родом не из этих районов, но хочет переехать сюда жить. То есть необходимо создать поле для пространственного развития».
По словам Джахангирова, в генплане заложено изменение инфраструктуры городов в лучшую сторону. До оккупации эти города были связаны в основном с сельскохозяйственным производством и в меньшей степени — туризмом. Современные реалии меняют облик этих городов. К примеру, в Агдаме действует индустриальный парк, который охватывает 200 га. Этот город является центром производства строительных материалов региона: от рабочей спецодежды до обоев и облицовочного материала. Уже введена в строй железная дорога Баку – Агдам, и строится ее продолжение до Ханкенди. В Физули работает аэропорт, рядом с которым выделено 150 га территории для промышленности и логистики. Также предусмотрена промышленная зона в Джебраиле. Территории сельскохозяйственного назначения и аграрной промышленности выделены во всех селах и поселках. Преимущественно туристическими являются Шуша, Кельбаджар и Лачин. Ханкенди уже функционирует как деловой и административный центр, сказал Джахангиров.
Есть очень большой туристический потенциал у Зангилана и Губадлы, особенно красивая природа на берегах протекающих в этих районах рек Баргушад и Охчучай. К этому надо добавить значительный потенциал развития в регионе зеленой энергетики.
Цель генплана Карабаха и Восточного Зангезура — интегрировать эти регионы в общую экономику Азербайджана, развитие потенциала освобожденных территорий в пользу страны и проживающих там людей, отметил он.
«При всей индустриализации непременным условием является сохранение уникальной архитектуры и исторических памятников. В первую очередь это касается реконструкции Шуши. Мы стараемся строить на освобожденных территориях современные города с сохранением основных черт традиционной архитектуры», — сказал Джахангиров.