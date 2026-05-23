Вирус создал проблемы спортсменам

Сборная Демократической Республики Конго по футболу должна отправиться на карантин на 21 день, иначе рискует не попасть на чемпионат мира 2026 года в США из-за вспышки Эболы в стране. Об этом сообщил исполнительный директор рабочей группы Белого дома Эндрю Джулиани, передает телеканал ESPN.

По его словам, команда должна отправиться на карантин в Бельгии. Там сборная ДР Конго тренируется и готовится к товарищеским матчам.

Сборная ДР Конго отменила сборы в столице Киншасе и перенесла подготовку в Бельгию. «Мы предельно четко дали понять Конго, что они должны соблюдать карантин в течение 21 дня, прежде чем смогут приехать в Хьюстон 11 июня. Мы также ясно дали понять правительству Конго, что команда должна уйти на карантин, иначе они рискуют не попасть в Соединенные Штаты», — заявил Джулиани.

Сборная ДР Конго попала в группу K. Ее первый матч на турнире — против Португалии — состоится 17 июня в Хьюстоне. Также команда сыграет с Колумбией (23 июня, Гвадалахара) и Узбекистаном (27 июня, Атланта). Две игры пройдут в США, одна — в Мексике.

Чемпионат мира 2026 года стартует 11 июня и продлится до 19 июля. Турнир принимают США, Канада и Мексика.