Вирус создал проблемы спортсменам

Сборная Демократической Республики Конго по футболу должна отправиться на карантин на 21 день, иначе рискует не попасть на чемпионат мира 2026 года в США из-за вспышки Эболы в стране. Об этом сообщил исполнительный директор рабочей группы Белого дома Эндрю Джулиани, передает телеканал ESPN.
По его словам, команда должна отправиться на карантин в Бельгии. Там сборная ДР Конго тренируется и готовится к товарищеским матчам.
Сборная ДР Конго отменила сборы в столице Киншасе и перенесла подготовку в Бельгию. «Мы предельно четко дали понять Конго, что они должны соблюдать карантин в течение 21 дня, прежде чем смогут приехать в Хьюстон 11 июня. Мы также ясно дали понять правительству Конго, что команда должна уйти на карантин, иначе они рискуют не попасть в Соединенные Штаты», — заявил Джулиани.
Сборная ДР Конго попала в группу K. Ее первый матч на турнире — против Португалии — состоится 17 июня в Хьюстоне. Также команда сыграет с Колумбией (23 июня, Гвадалахара) и Узбекистаном (27 июня, Атланта). Две игры пройдут в США, одна — в Мексике.
Чемпионат мира 2026 года стартует 11 июня и продлится до 19 июля. Турнир принимают США, Канада и Мексика.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о высокой угрозе вспышки лихорадки Эбола в странах Африки, пишет Associated Press.
Сейчас вирус стремительно распространяется по территории Демократической Республики Конго.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что лихорадка Эбола в ДР Конго «быстро распространяется», и теперь она представляет «очень высокую угрозу» на национальном уровне. Как заявил глава ВОЗ журналистам, на региональном уровне степень угрозы остается «высокой», а на глобальном – «низкой».
По последним данным, которые привел Гебреисус, в ДРК точно подтверждены 82 случая заражения и 7 случаев смерти. Однако, добавил он, «мы знаем, что эпидемия в ДРК значительно масштабнее». Кроме того, специалисты сейчас проверяют почти 750 случаев заражения и 177 случаев смерти, причиной которых, как полагают, является вирус лихорадки Эбола. Два случая заражения и один случай смерти в соседней с ДРК Уганде были подтверждены. ООН 22 мая выделила $60 млн для ускорения помощи ДРК и региону. Ранее США заявили, что предоставят $23 млн для помощи ДРК и Уганде.
По последним данным, в городе Рвампаре на востоке ДР Конго местные жители сожгли центр, где проходили лечение пациенты с вирусом Эбола: они протестовали против того, что тело одного из погибших не выдали родственникам для захоронения.
Медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF) назвала быстрое распространение вспышки «крайне тревожным» и сообщила, что готовит «масштабные меры» для преодоления кризиса.
Специалистам пока не удалось выявить первый случай заболевания, однако предварительные данные указывают на то, что он произошел в третью неделю апреля.
Новая вспышка (уже семнадцатая по счету с 1976 года, когда вирус Эбола был впервые выявлен в ДРК) может на самом деле быть гораздо масштабнее, учитывая высокий процент положительных результатов первых проб и растущее число регистрируемых подозреваемых случаев. Вспышка считается «чрезвычайной», поскольку, в отличие от штаммов Эбола-Заир, для вируса Бундибугио не существует одобренных лекарственных средств или вакцин, говорится в сообщении ВОЗ. Все предыдущие вспышки в стране, за исключением одной, были вызваны штаммом Заир.
Согласно данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, Эбола — это вирус, вызывающий лихорадку, боли в теле, рвоту и диарею, распространяется через прямой контакт с биологическими жидкостями инфицированных лиц, зараженными материалами или телами умерших от этой болезни. По данным ВОЗ, проверенного лекарства от Эболы не существует, а средний уровень смертности составляет около 50%. За последние 50 лет в африканских странах от этого вируса умерли около 15 000 человек.