Проваливший Олимпиаду азербайджанский спортсмен объявил о своем уходе

«20 лет на льду стали огромной частью моей жизни, - написал фигурист в своем Instagram. - За это время были победы и поражения, радость и разочарование, моменты, которые навсегда останутся со мной.

Я всегда старался делать все возможное с тем, что у меня было, и поэтому ни о чем не жалею. Я принимаю эту главу с благодарностью и двигаюсь дальше.

Спасибо всем, кто поддерживал меня, верил в меня и был рядом на протяжении всего этого пути.

Также хочу выразить особую благодарность Федерации зимних видов спорта Азербайджана за поддержку и доверие на протяжении всей моей карьеры».

Напомним, Владимир Литвинцев три месяца назад крайне неудачно выступил на зимней Олимпиаде в Италии. Он занял последнее 29-е место, хотя от него ожидали попадания как минимум в первую 20-ку.

Совпадение или нет, но накануне стало известно, что за Азербайджан в одиночном катании будет выступать сын знаменитого Евгения Плющенко Александр. В 2030 году, во время следующих Зимних игр, Плющенко-младшему будет 17 лет. Судя по всему, именно на него теперь делает основную ставку Федерация зимних видов спорта Азербайджана.