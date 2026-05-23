USD 1.7000
EUR 1.9746
RUB 2.3867
Подписаться на уведомления
«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
Новость дня
«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси

Проваливший Олимпиаду азербайджанский спортсмен объявил о своем уходе

Отдел спорта
00:49 1055

Фигурист сборной Азербайджана Владимир Литвинцев объявил о том, что завершает спортивную карьеру.

«20 лет на льду стали огромной частью моей жизни, - написал фигурист в своем Instagram. - За это время были победы и поражения, радость и разочарование, моменты, которые навсегда останутся со мной.

Я всегда старался делать все возможное с тем, что у меня было, и поэтому ни о чем не жалею. Я принимаю эту главу с благодарностью и двигаюсь дальше.

Спасибо всем, кто поддерживал меня, верил в меня и был рядом на протяжении всего этого пути.

Также хочу выразить особую благодарность Федерации зимних видов спорта Азербайджана за поддержку и доверие на протяжении всей моей карьеры».

Напомним, Владимир Литвинцев три месяца назад крайне неудачно выступил на зимней Олимпиаде в Италии. Он занял последнее 29-е место, хотя от него ожидали попадания как минимум в первую 20-ку.

Совпадение или нет, но накануне стало известно, что за Азербайджан в одиночном катании будет выступать сын знаменитого Евгения Плющенко Александр. В 2030 году, во время следующих Зимних игр, Плющенко-младшему будет 17 лет. Судя по всему, именно на него теперь делает основную ставку Федерация зимних видов спорта Азербайджана.

Дроны атакуют Новороссийск: горит порт
Дроны атакуют Новороссийск: горит порт
02:44 276
Кто потерял Азербайджан?
Кто потерял Азербайджан? горячая тема; все еще актуально
22 мая 2026, 13:35 5032
Освобождено почти 600 кв. километров: Зеленский рассказал об успехах ВСУ
Освобождено почти 600 кв. километров: Зеленский рассказал об успехах ВСУ обновлено 00:30
00:30 5028
Каким будет облик городов Карабаха и Восточного Зангезура?
Каким будет облик городов Карабаха и Восточного Зангезура? Рамиль Джахангиров рассказал haqqin.az
00:12 1000
«Гуманитарная катастрофа»: Киев предложил Москве локальное перемирие
«Гуманитарная катастрофа»: Киев предложил Москве локальное перемирие
22 мая 2026, 23:50 2234
Главный вопрос: отстранят ли Имамоглу?
Главный вопрос: отстранят ли Имамоглу? горячая тема
22 мая 2026, 20:55 2281
Иран заявил о «небольшом прогрессе». Трамп раздражен и думает о финале
Иран заявил о «небольшом прогрессе». Трамп раздражен и думает о финале обновлено 01:14
01:14 5652
Греция освободила организатора убийства турецкого дипломата. Анкара отреагировала
Греция освободила организатора убийства турецкого дипломата. Анкара отреагировала
22 мая 2026, 21:50 2632
Генштаб ВСУ ответил на обвинения Путина
Генштаб ВСУ ответил на обвинения Путина фото; обновлено 21:38
22 мая 2026, 21:38 9174
Президент ОАЭ, короли Бахрейна и Нидерландов поздравляют Алиева
Президент ОАЭ, короли Бахрейна и Нидерландов поздравляют Алиева
22 мая 2026, 21:08 1659
В России полностью запретили армянскую минералку
В России полностью запретили армянскую минералку обновлено 20:00
22 мая 2026, 20:00 5226

ЭТО ВАЖНО

Дроны атакуют Новороссийск: горит порт
Дроны атакуют Новороссийск: горит порт
02:44 276
Кто потерял Азербайджан?
Кто потерял Азербайджан? горячая тема; все еще актуально
22 мая 2026, 13:35 5032
Освобождено почти 600 кв. километров: Зеленский рассказал об успехах ВСУ
Освобождено почти 600 кв. километров: Зеленский рассказал об успехах ВСУ обновлено 00:30
00:30 5028
Каким будет облик городов Карабаха и Восточного Зангезура?
Каким будет облик городов Карабаха и Восточного Зангезура? Рамиль Джахангиров рассказал haqqin.az
00:12 1000
«Гуманитарная катастрофа»: Киев предложил Москве локальное перемирие
«Гуманитарная катастрофа»: Киев предложил Москве локальное перемирие
22 мая 2026, 23:50 2234
Главный вопрос: отстранят ли Имамоглу?
Главный вопрос: отстранят ли Имамоглу? горячая тема
22 мая 2026, 20:55 2281
Иран заявил о «небольшом прогрессе». Трамп раздражен и думает о финале
Иран заявил о «небольшом прогрессе». Трамп раздражен и думает о финале обновлено 01:14
01:14 5652
Греция освободила организатора убийства турецкого дипломата. Анкара отреагировала
Греция освободила организатора убийства турецкого дипломата. Анкара отреагировала
22 мая 2026, 21:50 2632
Генштаб ВСУ ответил на обвинения Путина
Генштаб ВСУ ответил на обвинения Путина фото; обновлено 21:38
22 мая 2026, 21:38 9174
Президент ОАЭ, короли Бахрейна и Нидерландов поздравляют Алиева
Президент ОАЭ, короли Бахрейна и Нидерландов поздравляют Алиева
22 мая 2026, 21:08 1659
В России полностью запретили армянскую минералку
В России полностью запретили армянскую минералку обновлено 20:00
22 мая 2026, 20:00 5226
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться