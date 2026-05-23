Иран, Ормуз, НАТО: встретились Фидан и Рубио

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с госсекретарем США Марко Рубио в кулуарах заседания министров иностранных дел стран НАТО в шведском Хельсингборге.
По сообщению турецких СМИ, стороны обсудили вопросы союзнических обязательств в рамках НАТО и подготовку к предстоящему саммиту альянса в Турции.
По словам Рубио, отдельное внимание уделено необходимости выполнения странами-союзниками своих оборонных обязательств, а также вопросам региональной стабильности. В частности, обсуждена ситуация вокруг Ормузского пролива и усилия по снижению напряженности на Ближнем Востоке.