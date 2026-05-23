До 10 миллионов и не больше

Инициатива под названием «Нет Швейцарии с 10 миллионами! (Инициатива устойчивого развития)» была предложена Швейцарской народной партией. На конец 2025 года в Швейцарии проживало около 9,1 млн человек. С момента введения свободы передвижения в 2002 году население выросло примерно на 1,7 млн, в основном за счет иммигрантов.

В случае превышения порога в 10 млн человек Швейцария будет вынуждена расторгнуть соглашение с ЕС о свободном передвижении людей через два года, что также приведет к аннулированию других соглашений в рамках Двусторонних соглашений I. Кроме того, под вопросом окажется участие Швейцарии в Шенгенском и Дублинском соглашениях, что поставит под угрозу сотрудничество в области безопасности и убежища.

Инициатива предполагает, что в случае роста численности населения выше отметки в 10 млн человек правительство будет обязано задействовать все доступные инструменты государственной политики для ее сокращения, включая пересмотр или расторжение международных соглашений, таких как режим свободного передвижения граждан между Швейцарией и ЕС.

Инициатива поддерживается влиятельной правой Швейцарской народной партией (SVP), в которой утверждают, что всплеск роста населения перегружает инфраструктуру, наносит ущерб окружающей среде и способствует увеличению стоимости аренды недвижимости.