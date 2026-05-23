Иран частично закрыл небо

Иранское управление гражданской авиации аннулировало все ранее выданные разрешения на гражданские пассажирские рейсы в аэропортах западной части тегеранской зоны полетной информации.
По сообщению иранских СМИ, открытыми остались только восемь аэропортов: аэропорт Мехрабад, Международный аэропорт имени Имама Хомейни, аэропорты Казвина, Шахид Саттари (Тегеран), Паям, Йезда, Исфахана и Арака.
В настоящее время полеты в этих аэропортах разрешены только в дневное время суток. Авиакомпании обязаны заново запрашивать разрешение у Организации гражданской авиации для выполнения гражданских рейсов в эти аэропорты или из них.