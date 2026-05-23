Дроны атакуют Новороссийск: горит порт

В Новороссийске в результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на территории нефтебазы, говорится в официальном телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.

В сообщении уточняется, что «загорелись несколько технических и административных зданий», а также «фрагменты беспилотников упали на территории топливного терминала». Власти утверждают, что пострадавших нет.

Украинский телеграм-канал Supernova+, отслеживающий последствия украинских ударов, написал, что в Новороссийске атакован порт, на территории которого начался пожар.

Официально Украина атаку на Новороссийск пока не комментировала.