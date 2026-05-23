Америка меняет правила для green cards

Иммиграционная служба США изменила правила получения виз и green cards для иммигрантов. Теперь нельзя подать заявку на green cards, находясь на территории Соединенных Штатов, для этого нужно вернуться в свою страну и там обратиться в американское консульство. Об этом говорится в пресс-релизе Службы гражданства и иммиграции США (USCIS).

Представитель USCIS Зак Калер заявил, что «когда иностранцы подают заявления из своих стран, это снижает необходимость искать и высылать тех, кто решает скрываться и оставаться в США нелегально после отказа в предоставлении вида на жительство».

В ведомстве отметили, что владельцы неиммиграционных виз, например, студенты, временные работники или туристы, приезжают в США на короткий срок и с определенной целью. Они должны покинуть страну после окончания своего визита. Но часто, приехав в США, они запускают процесс иммиграции. Чтобы этого избежать, вводят такое правило.

Этим нововведением иммиграционная служба США закрывает привычный путь к получению green cards внутри страны для миллионов иммигрантов — студентов (визы F-1), квалифицированных специалистов (H-1B), туристов (B-1/B-2), а также членов семей граждан США и владельцев green cards.

CNN отмечает, что подача заявления на получение green cards и без того является сложным процессом, который может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Новое правило может вынудить сотни тысяч иммигрантов покинуть свои рабочие места, семьи и общины на время рассмотрения их заявлений. Возможно, green cards в США все еще смогут получать беженцы, иммигранты, пострадавшие от домашнего насилия, или лица, имеющие временный защищенный статус, но в каждом случае все будет решаться, исходя из индивидуальных обстоятельств.