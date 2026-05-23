«Чужие» в квартирах: откуда они берутся и что с ними делать?

За последние годы в азербайджанском сегменте соцсетей, а также в средствах массовой информации все чаще можно встретить жалобы, касающиеся незаконной прописки. Происходит такое на всей территории страны, но чаще всего — в Баку. Проще говоря, посторонних лиц прописывают в квартирах без ведома их владельцев. Случается это на фоне массового притока жителей регионов в Баку и ужесточения правил регистрации: многие начали искать «обходные пути», что привело к росту подобного рода нарушений. О «пришельцах» собственники жилья чаще всего узнают перед выборами, когда им приходят уведомления, а также при продаже квартир или обращении в госучреждения за справками. Наблюдения показывают, что жертвами обычно становятся одинокие пожилые люди или проживающие за границей. На первый взгляд незаконная регистрация кажется мелким нарушением, но на деле может привести к серьезным проблемам, вплоть до претензий на право проживания. Haqqin.az разобрался, какие последствия вызывает регистрация без ведома владельца и что предлагают эксперты.

Правовая сторона дела Система регистрации жилья — это фактически адаптированная к современному законодательству форма советской «прописки». По закону каждый гражданин должен быть зарегистрирован по месту жительства. Однако иногда третьих лиц прописывают по адресу без ведома или согласия владельца. Зарегистрированный таким образом «чужак» может получить определенные претензионные права, что создает риски для самого права собственности. Формально регистрация не дает права на жилье, но человек, долго числящийся по адресу, может заявить о праве пользования квартирой. Это осложняет продажу, ипотеку, аренду и другие операции с недвижимостью. По закону регистрация в жилом помещении возможна только с письменного согласия или при участии собственника. Прописка посторонних без разрешения владельца незаконна и может быть отменена решением полиции или суда.

Рассказы пострадавших В редакцию обратилась 78‑летняя жительница Ясамальского района Баку пенсионерка Татьяна Удовиченко, много лет проработавшая в Институте микробиологии. Она рассказала, что случайно узнала о регистрации посторонних в принадлежащей ей двухкомнатной квартире. Как они туда попали и каким образом были прописаны много лет назад, женщине неизвестно: «Прислали повестку на выборы сразу на шесть человек, включая меня. Только тогда я и узнала о проблеме. Сначала пошла в ASAN Xidmət. Там выяснилось, что эти люди зарегистрированы в моей квартире с 17 марта 2002 года. А я узнала об этом только спустя 22 года — в 2024‑м. Записала их данные и обратилась в Ясамальское районное управление полиции». По словам Удовиченко, ей предложили встретиться с незнакомцами и «договориться», но женщина отказалась из‑за соображений безопасности. Не добившись желаемого, она обратилась в Административный суд Баку. Там ей сообщили, что дело принято к производству и будет рассмотрено. Суд вынес определение о привлечении зарегистрированных граждан к делу как третьих лиц. «После смены названия улицы я получила новый документ на квартиру и подумала, что эти люди автоматически сняты с регистрации», — говорит Удовиченко. Однако несколько дней назад, посетив ASAN Xidmət по другому вопросу, она решила уточнить это и выяснила, что посторонние все еще числятся прописанными в ее квартире. С похожей ситуацией столкнулся житель Сураханского района: перед выборами он получил уведомление и обнаружил, что, помимо членов семьи, в квартире зарегистрированы еще три человека. Одним из них оказался гражданин Грузии, который «нашел способ» прописаться в Баку.

Что делать в таких случаях? Если владелец сталкивается с подобной ситуацией, он должен обратиться в ASAN Xidmət или в полицию, предоставив документ о праве собственности. Если регистрация произведена незаконно, необходимо подать жалобу в районное управление полиции или через мобильное приложение E‑polis. Если человек числится зарегистрированным, но фактически не проживает и не имеет права пользования жильем, собственник должен обратиться в полицию по месту жительства. Посторонние могут сняться с регистрации добровольно. При их отказе сначала подается заявление в МВД. Если полиция не решит вопрос, следующая инстанция — суд. Эксперт по вопросам недвижимости Эльнур Фарзалиев в комментарии haqqin.az отметил, что по закону для регистрации по адресу должен существовать документ о праве собственности: «Собственник может сам зарегистрировать других лиц через ASAN Xidmət. Раньше, лет 20 назад, можно было прописаться и в квартире без документа, но сейчас это вызывает массу проблем. Особенно в Баку и на Апшероне, где огромное количество квартир без должным образом оформленных документов. Поэтому многие жители столицы зарегистрированы по другим адресам — в регионах».